Христя Фриланд не едет в Украину из-за Трампа

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит в Украину.

В МИДе Канады заявили, что отмена визита связана с срочными переговорами об изменении Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Мексикой "очень хорошим".

По его словам, эта договоренность означает конец соглашения NAFTA, частью которой также является Канада.

"Это большой день для торговли. Это великий день для нашей страны", - заявил президент США.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что надеется на присоединение к новому соглашению и Канады.

Избранный на пост президента Мексики, но еще не вступивший в должность Лопес Обрадор подчеркнул, что мексиканская сторона не будет полностью удовлетворена договоренностью, пока к соглашению не присоединится Канада.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) действовало между Канадой, США и Мексикой с 1994 года.

Трамп, вступив в должность президента США, пообещал пересмотреть его, поскольку, по его мнению, в нынешнем виде соглашение невыгодно США.

Как пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, конгресс будет уведомлен о завершенной сделке в пятницу, а соглашение с Мексикой может быть подписано до конца ноября текущего года.

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А что Канада?

Трамп заявил, что вскоре намерен позвонить премьер-министру Канады Джастину Трюдо, и выразил надежду на то, что переговоры с Оттавой начнутся "практически немедленно".

В то же время президент США пригрозил Канаде новыми пошлинами на автомобили.

"Я думаю, с Канадой, самая простая вещь, которую мы можем сделать, это ввести пошлины на их автомобили", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что США "дадут шанс" Канаде подписать отдельное торговое соглашение.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном в 2017 году. В последние недели США и Мексика сосредоточились на урегулировании своих разногласий, а Канада участия в переговорах не принимала.

Канада продолжит переговоры, но подпишет только такое соглашение, которое будет выгодно стране, заявил в понедельник представитель министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Отмененный визит в Украину

Во вторник, 28 августа министр иностранных дел Канады Христя Фриланд должна была посетить Украину.

По сообщению на сайте МИД Канады, она должна была встретиться с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкином.

Также в Киеве планировали ее пресс-конференцию.

Однако вечером в понедельник стало известно, что этот визит отменен.

Агентство "Укринформ" сообщила, что в МИД Канады объяснили отмену визита срочными переговорами относительно свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, которые пройдут в Вашингтоне.

"Христя Фриланд, которая находилась в Германии, уже вылетела в США. Поскольку после Украине она имела продолжить свое европейское турне в Париже, ее визит во Францию тоже был отменен", - пишет агентство.

В украинском правительстве подтвердили, что визит отменила канадская сторона.

Skip Twitter post by @PavloKlimkin Реально шкода, що Христя Фріланд перенесла свій візит через необхідність термінових переговорів. Успіху тобі @cafreeland і до зустрічі найближчим часом! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 августа 2018 г.

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