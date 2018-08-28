Почему в Госбюро расследований не хотят назначать 27 кандидатов на руководящие должности

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Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

По его словам, в июле внешняя комиссия уничтожила результаты полиграфа кандидатов в Госбюро расследований.

"Учитывая отсутствие полиграфа, я не могу оценить личные, деловые качества ни одного из этих кандидатов", - сказал он на брифинге во вторник.

Поэтому есть вопросы к прозрачности и честности проведенного конкурса.

"Я не могу принять решение о назначении кандидатов без результатов полиграфа", - добавил Роман Труба.

Он также сообщил, что вернул все представления конкурсной комиссии.

При этом, по его словам, это не повлияет на начало работы вновь созданного органа.

Руководитель Государственного бюро расследований также проинформировал, что в бюро приняли первых 50 человек.

Напомним, 18 июля внешняя конкурсная комиссия при ГБР выбрала 27 чиновников на руководящие должности в Бюро.

Именно эти люди вместе с ранее выбранным руководством ГБР должны были стать костяком нового органа.

После этого директор Госбюро Роман Труба несколько раз просил комиссию предоставить ему результаты полиграфа, но эти результаты ему так и не предоставили.

Активисты и журналисты заявляли о непрозрачности конкурса и обращали внимание на нарушения при его проведении.

Были подозрения и в том, что конкурсная комиссия еще до завершения конкурса имела готовый список утвержденных кандидатов.

По словам народного депутата Мустафы Найема, на руководящие должности в ГБР могут попасть судьи Майдана и преследователи правозащитников.

Обратила внимание на эту проблему и консультативная миссия ЕС.

Там приняли во внимание серьезные замечания по некоторым кандидатам со стороны СМИ и общественности и призвали к отбору кадров "с высокими профессиональными и моральными качествами".

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года.

Создание этого органа предусмотрено Конституцией: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования, а за прокуратурой останется функция надзора. ГБР будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

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