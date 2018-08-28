Гривна на межбанке упала ниже 28 за доллар

Копірайт зображення УНІАН

Курс гривны на межбанке преодолел отметку в 28 грн за доллар США.

Таким образом, стоимость национальной валюты продолжает падать.

Не прошло и месяца с тех пор, как Национальный банк снизил официальный курс до 27 грн за доллар.

При этом в НБУ заявляли, что не видят "фундаментальных причин" для падения гривны.

28 августа справочный курс гривны к доллару снизился на межбанке до 28,06 грн за доллар.

По данным НБУ, это первое падение гривны ниже 28 за доллар с января 2018 года.

Самый низкий уровень официального курса гривны к доллару США в этом году был 23 января - 28,88 грн.

По состоянию на 12:00 дня вторника Нацбанк не объявил о выходе на межбанк.

В начале августа обозреватели отмечали, что нынешняя "сезонная" девальвация гривны началась на месяц раньше обычного.

Однако в этом году с приходом осени к так называемым "сезонным" рискам может добавиться и отсутствие возобновления сотрудничества с МВФ на фоне крупных выплат внешнего долга.

Нацбанк объяснял падение курса гривны тем, что иностранные инвесторы активно перечисляют дивиденды за границу.

Также там заявляли, что повышение спроса на валюту происходит из-за "сезонных, ситуативных и психологических факторов".

При этом в числе главных рисков для финансовой стабильности страны Нацбанк назвали дальнейшее промедление с возобновлением сотрудничества с МВФ.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram