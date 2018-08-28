Австралиец по ошибке получил в 100 раз большую зарплату

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В Австралии госслужащему заплатили в сто раз большую зарплату, чем обычно. Причиной стала - неправильно поставленная запятая в сумме выплаты.

Австралиец должен был получить заработную плату в размере 4 тыс 921 австралийский доллар и 76 центов, но работодатель ошибочно перевел на его счет в 100 раз большую сумму: 492 тыс 176 австралийских долларов (примерно 360 тыс американских долларов).

По данным издания, мужчина через месяц вернул деньги обратно.

"В аудиторском бюро северной территории Австралии отметили, что он хотел сделать это еще раньше, но не смог, поскольку человек живет в отдаленной местности, а чтобы осуществить возврат, должен был добраться до побережья", - отмечается в сообщении.

По словам чиновников, переплату австралиец получил из-за человеческого фактора: сначала кто-то неправильно ввел сумму операции, а затем неправильно понял предупреждение системы.

"Эта лишь одна из 743 случайных переплат, которую жители севера Австралии получили с июля 2017 года по январь 2018 года", - говорится в докладе аудиторского бюро страны.

По оценкам специалистов, около 767 тыс долларов, которые были ошибочно переведены жителям региона, так и не были возвращены.

Представители властей говорят, что подобные ошибки случаются во время примерно 0,2% транзакций, проводимых в Северной территории ежегодно.

Планируется, что в ближайшее время систему, через которую осуществляются выплаты, усовершенствуют, чтобы предотвратить подобные переплаты.

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