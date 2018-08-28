Россия проведет крупнейшие за 37 лет учения. В них примет участие треть армии

Копірайт зображення SERGEI GAPON/AFP/Getty Images Image caption Шойгу заявил, что учения будут "в чем-то даже масштабнее", чем "Запад-81"

В сентябре министерство обороны России проведет самые масштабные с 1981 года военные учения. По данным ведомства, в маневрах под названием "Восток-2018" примут участие около 300 тысяч военных.

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", - заявил министр обороны Сергей Шойгу журналистам.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах центрального и восточного военных округов. В них будут участвовать 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также больше тысячи самолетов и вертолетов.

В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, а также силы Северного и Тихоокеанского флота и ВДВ. В качестве подготовительных мероприятий будет около 15 специальных учений по обеспечению войск.

Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах оценивается примерно в миллион человек. Таким образом, если из них задействуют 300 тысяч - получится, что в учениях примет участие почти треть армии.

Битва с Вейшнорией

В сентябре прошлого года Белоруссия и Россия проводили учения "Запад-2017", в которых, по утверждениям второй, было задействовано меньше 13 тысяч военных. Это предельный уровень, после которого, в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года, приглашение иностранных наблюдателей для мониторинга учений обязательно.

Западные аналитики тогда посчитали, что прошедшие учения были гораздо масштабнее, но Россия обошла ограничение путем различных формальных уловок.

В учениях применялись системы радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты "Искандер".

Организаторы учений придумали условную страну-противника под названием Вейшнория. Пользователи соцсетей не преминули написать для нее гимн, сочинить историю, и даже начали выдавать ее паспорта.

Несмотря на то, что у других стран не было полноценного доступа к учениям, командование НАТО внимально следило за происходящим через спутники и радары, чтобы иметь четкую картину того, каким именно потенциалом обладают российская и белорусская армии.

"Запад-81"

Учения "Запад-81", с которыми Шойгу сравнил нынешние, проходили с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря и в Польше.

Эти учения вошли в мировую историю как самые крупные советские маневры холодной войны. По своему масштабу они вполне были сопоставимы с крупным наступлением времен Второй мировой войны.

На этих учениях отрабатывалась крупная наступательная операция в Восточной Европе против войск НАТО, в конце которой был высажен крупный авиационный десант, включая бронетехнику.

Точное число участников тех учений до сих пор не известно, но в них были задействованы не менее 100 тысяч военнослужащих и тысячи единиц бронетехники.

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