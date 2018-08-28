Facebook впервые удалил аккаунты чиновников

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Руководством Facebook было принято решение удалить ряд страниц людей, которые занимают руководящие должности в армии Мьянмы, и которые обвиняются в совершении геноцида.

Это является первым случаем, когда в социальной сети Facebook целенаправленно удалили аккаунты чиновников, включая главнокомандующего войсками Минг Аун Хлаинг.

Согласно докладу комитета ООН по правам человека после изучения ситуации в Мьянме, действия, совершаемые местным правительством и армией, носят характерные признаки осуществления геноцида в отношении народа рохинджа.

Представители ООН возмущены тем, что проводятся регулярные карательные операции, которые осуществляются военнослужащими Мьянмы - Ракхайн, Качин и Шан.

Вооруженное подавление народа рохинджа властями Мьянмы проходит на протяжении уже нескольких десятилетий. Последний пик конфликта пришелся на прошлый год. Это случилось после того, как боевиками "Армии спасения рохинджа Аракана" было совершено нападение на свыше трех десятков постов полиции, включая военную базу армии Мьянмы.

В связи с этим руководством войск было принято решение объявить антитеррористическую операцию.

Однако, как говорится в документе ООН, действия вооруженных сил Мьянмы в северных штатах непропорциональны той угрозе, которую представляют собой мятежники.

Мьянмарские солдаты присутствуют в регионе, не имея конкретной военной цели, пишут в ООН, и их действия характеризуются систематическими нападениями на мирных жителей и гражданские объекты.

"Нападения [военных] часто происходят в населенных мирными жителями районах без всякой очевидной цели и характеризуются пренебрежением к жизни, имуществу и здоровью местных жителей", - говорится в докладе миссии ООН, основанном на свидетельствах жертв насилия в трех северных штатах. Среди других источников информации миссии - видео с мест нападений, спутниковые видео и фото.

Жертвами массовых убийств в регионе "по консервативной оценке" стали десять тысяч человек, пишут авторы доклада. Количество беженцев из числа рохинджа оценивают в 700 тысяч.

Солдаты жестоко насилуют женщин, часто происходят групповые изнасилования. "Известно о нескольких случаях похищения с групповым изнасилованием и последующим убийством", - говорится в докладе.

Отмечается, что сексуальному насилию подвергаются и мужчины, по большей части в ходе пыток.

Правительство Мьянмы последовательно заявляет, что ведет в регионе операции против повстанцев из соображений национальной безопасности.

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Реакция Facebook

Через несколько дней после публикации доклада ООН руководство Facebook приняло решение удалить аккаунты представителей высшего военного руководства Мьянмы, которых ООН признала ответственными за попытку геноцида народа рохинджа. В их числе - главнокомандующий войска Минг Аун Хлаинг и его заместитель.

Всего были удалены 18 учетных записей Facebook, одна учетную запись Instagram и 52 связанных с ними страницы Facebook, на которые были подписаны в общей сложности 12 млн человек.

Это первый случай, когда Facebook намеренно удаляет аккаунты политиков или военных руководителей.

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"Неосновная раса"

В ООН отмечают, что процесс маргинализации народа Рохинджа начался задолго до 2012 года.

Из-за принятия все более дискриминационных законов представители народа рохинджа фактически лишились гражданства, считают докладчики.

Основная проблема - в концепции "национальных рас", которая пропагандируется в Бирме еще со времен диктатуры У Не Вина 1960-х годов, считают в комитете ООН по правам человека.

Эта идеология предполагает, что у одних народностей больше прав, чем у других. Стремление снизить статус "некоренных рас" и исключить их числа полноправных граждан привело к катастрофическим последствиям для народа рохинджа.

Население Мьянмы состоит из 135 этнических групп, среди которых выделяют восемь "национальных рас", или крупнейших народностей. По мнению некоторых наблюдателей, сегодня в Мьянме институт "национальных рас" важнее, чем институт гражданства - закон о гражданстве 1982 года дает разным этническим группам разные права.

Народность рохинджа - представители мусульманского меньшинства в преимущественно буддийской Мьянме.

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