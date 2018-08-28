Меркель осенью приедет в Украину - Порошенко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ангела Меркель в Киеве, 23 августа 2014 года

Канцлер Германии Ангела Меркель уже этой осенью - в начале ноября - приедет в Киев с официальным визитом, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он анонсировал визит Меркель на 13-м совещании глав зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

"В этом кругу я уже могу это сказать - этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это - яркое свидетельство особого внимания Германии и Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом", - заявил Петр Порошенко.

Президент напомнил, что за последние недели уже дважды говорил с Меркель по телефону.

Среди прочего обсуждались активизация мирного процесса, реализация Минских договоренностей и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Меркель была в Киеве в феврале 2015 года накануне подписания вторых Минских договоренностей. А еще раньше - 23 августа 2014 года - накануне Иловайской трагедии и заключения первых Минских договоренностей.

Ранее эксперты допускали, что лидеры нормандской четверки могут готовить определенные договоренности для выполнения Минских соглашений и развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Инвестиции из Германии растут, а товарооборот составляет 8 млрд долларов. Мы вышли на докризисный уровень", - добавил после слов Порошенко посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он считает, что этот визит будет важным не только с точки зрения Минского процесса, но и для реализации экономических вопросов сотрудничества.

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