Лех Валенса пообещал выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса выступил с инициативой присуждения этой награды осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов.

Об этом сказано в заявлении Валенсы, опубликованном Польской киноакадемией, которая и обратилась с соответствующей просьбой к основателю польского движения "Солидарность".

В заявлении Валенсы говорится, что украинский режиссер поддерживал Евромайдан, участвовал в мирных протестах против "аннексии Россией его родного Крыма", после чего его приговорили к 20 годам заключения.

Сенцов начал голодовку, требуя освобождения других политзаключенных, однако не требует свободы для себя самого.

По словам бывшего президента Польши, украинский режиссер воплощает в себе идеалы, которые в свое время руководили им самим: веру в демократию, мирный протест, солидарность наций, самопожертвование ради других.

Он призвал общественность помочь освободить Олега Сенцова.

Министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook поблагодарил поляков за такую инициативу.

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По его словам, Олег Сенцов, "как никто другой, достоен такого отличия".

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которого присудили к 10 годам тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

В Украине и других странах мира регулярно проходят акции в поддержку Олега Сенцова.

Голодовка

14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который проходил в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которую держит до сих пор.

Он хотел таким образом привлечь внимание к удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

О том, что состояние режиссера после 90 дней голодовки "катастрофически плохое", 11 августа сообщила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан - брат написал ей письмо.

В интервью ВВС News Украина она прокомментировала фото Олега Сенцова, опубликованные уполномоченным Украины по правам человека Людмилой Денисовой. По ее словам, снимки ей прислала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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"Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые", - сказала сестра.

"Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном он лежит", - добавила она.

Сестра также рассказала об анемии, боли в сердце и слабом пульсе Сенцова.

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