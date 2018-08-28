Telegram будет передавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме

Копірайт зображення YURI KADOBNOV / Getty Images Image caption В России у Telegram более 15 млн пользователей

Мессенджер Telegram 14 августа полностью обновил политику конфиденциальности. Telegram может передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователей, подозреваемых в терроризме.

Для этого правоохранительным органам нужно будет отправить запрос в администрацию мессенджера и приложить к нему решение суда.

Создатель Telegram Павел Дуров пояснил, что это связано с европейским законом и не касается ситуации в России.

Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) вступил в силу 25 мая этого года и вводит новые требования к обработке персональных данных. Компаниям, которые не соответствуют этому регламенту, грозит штраф на сумму до 20 млн евро.

Новый пункт политики конфиденциальности мессенджера Law Enforcement Authorities гласит:

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в канале @transparency в отчете, публикуемом каждые полгода".

Из этого следует, что отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей, но только по решению суда и только по конкретным лицам.

"Политика конфиденциальности была расширена 14 августа 2018 года, чтобы добавить информацию, требуемую законом о защите данных ЕС", - говорится в сообщении Telegram.

"Продолжаем сопротивление"

Сам Дуров прокомментировал решение у себя в Telegram: "Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом [передачи данных о террористах], такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды".

По мнению Дурова, решение вряд ли приведет к прекращению попыток заблокировать Telegram в России, поскольку властям нужен доступ к переписке всех пользователей.

"В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей, - написал Дуров. - Telegram в России находится вне закона".

"В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление", - резюмировал он.

Роскомнадзор одобряет

Роскомнадзор приветствует решение Telegram по изменению политики мессенджера, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров. Он расценил его как первый ответ со стороны менеджмента мессенджера на требования российских законов, хотя компания утверждает обратное.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал РИА Новости, что мессенджеру стоит перейти от заявлений к непосредственному взаимодействию "с компетентными органами".

Копірайт зображення Manuel Blondeau - Corbis / Getty Images Image caption Основатель Telegram Павел Дуров ранее утверждал, что не передаст данные пользователей властям

Руководитель правозащитной группы "Агора", адвокат Telegram Павел Чиков сказал изданию "Код Дурова", что прогнозировать дальнейший ход событий еще рано.

По его мнению, изменения все-таки являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом (примером является блокировка каналов - @ISISwatch):

"Более того, я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь - судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего", - сказал Чиков.

Это не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальности безопасности и сохранением тайны частной переписки, сказал адвокат Интерфаксу.

"Позиция российских властей заключается, в том, что не должно быть никакого баланса, а позиция Telegram - в том, что он может быть найден вот таким вот цивилизованным образом, когда есть судебный запрос по конкретному делу", - пояснил свою мысль Чиков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - заявил Дуров

"Логично и правильно"

"Изменение в лицензионном соглашении Telegram - это логично и правильно, - считает заместитель гендиректора "1C-Битрикс" Сергей Кулешов. - Главное в этой новости - компания не выдает переписку, а предоставляет только номер телефона и IP-адрес. Переписка охраняется конституцией и останется в мессенджере".

По словам Кулешова, он не ожидал от Дурова движения в сторону диалога с властями. "Думаю, в ближайшее время мы услышим официальное заявление. Эта тема будет обсуждаться в СМИ, и компании придется работать в публичном поле. Возможно, будет новая апелляция на судебное решение о блокировке мессенджера на территории России", - отметил эксперт.

"Мы сможем без прокси и VPN пользоваться продвинутым мессенджером. А бизнес будет полноценно использовать Telegram как канал продвижения и коммуникации со своей аудиторией. Из-за блокировки предприниматели бояться инвестировать и развивать в этот канал", - резюмировал Кулешов.

Отчеты прозрачности

Международные IT-компании получают запросы российских властей, но не все спешат их удовлетворять. Результаты они публикуют раз в полгода в отчетах о прозрачности.

Как показал анализ ВВС, из технологических гигантов только Apple активно сотрудничает с российскими властями.

В 2017 году компания удовлетворила рекордное количество запросов из России - 589. При этом Россия не является лидером по количеству запросов - Германия, США и Испания обращаются в Apple по несколько тысяч раз в год.

Microsoft, Facebook, Twitter, напротив, отказываются предоставлять данные российским властям, - даже по так называемым срочным запросам, предполагающим, что от их удовлетворения может зависеть чья-то жизнь.

Изменения политики Telegram связаны с введением Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе. Он предполагает новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Регламент вступил в силу 25 мая 2018 года.

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