"Донбасс" Лозницы отправят от Украины на "Оскар"
Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" решено выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое решение принял Украинский оскаровский комитет.
Об этом сообщил кинокритик и председатель оскаровского комитета Алик Шпилюк.
Сценарий ленты основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на Востоке Украины.
Премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале, где в рамках программы "Особый взгляд" лента получила приз за режиссуру.
Кинодрама является копродукцией Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии.
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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.
"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке начали регулярно присуждать с 1953 года.
От каждой страны в состязании может принимать участие лишь одна картина.
Список номинантов определяется в два этапа: сначала жюри из нескольких сотен членов Американской киноакадемии оценивает картины, представленные для участия в конкурсе, и путем голосования составляет список из картин, претендующих на включение в номинацию.
На втором этапе группа из десяти случайно отобранных членов Академии из общего числа представленных фильмов выберут сначала пять номинантов, а затем победителя.
Украина выдвигала на соискание награды американской киноакадемии 10 фильмов, однако ни один из них не смог завоевать награду или войти в список номинантов.
В прошлом году Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Уровень черного" режиссера Василия Васяновича, рассказывающий о черной полосе в жизни свадебного фотографа.
Статуэтка же досталась фильму "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио.