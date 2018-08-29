"Донбасс" Лозницы отправят от Украины на "Оскар"

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Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" решено выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое решение принял Украинский оскаровский комитет.

Об этом сообщил кинокритик и председатель оскаровского комитета Алик Шпилюк.

Сценарий ленты основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на Востоке Украины.

Премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале, где в рамках программы "Особый взгляд" лента получила приз за режиссуру.

Кинодрама является копродукцией Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке начали регулярно присуждать с 1953 года.

От каждой страны в состязании может принимать участие лишь одна картина.

Список номинантов определяется в два этапа: сначала жюри из нескольких сотен членов Американской киноакадемии оценивает картины, представленные для участия в конкурсе, и путем голосования составляет список из картин, претендующих на включение в номинацию.

На втором этапе группа из десяти случайно отобранных членов Академии из общего числа представленных фильмов выберут сначала пять номинантов, а затем победителя.

Украина выдвигала на соискание награды американской киноакадемии 10 фильмов, однако ни один из них не смог завоевать награду или войти в список номинантов.

В прошлом году Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Уровень черного" режиссера Василия Васяновича, рассказывающий о черной полосе в жизни свадебного фотографа.

Статуэтка же досталась фильму "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

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