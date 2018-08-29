Вероломное убийство: все подробности расследования причастности России к событиям под Иловайском

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Главная военная прокуратура обнародовала последние результаты предварительного расследования причастности России к трагической гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году.

Подробный отчет опубликован на сайте Генпрокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что замысел руководства антитеррористической операции - занять и блокировать Иловайск украинской армией - "был вполне обоснованным". Ведь он позволил бы взять под контроль пути снабжения и впоследствии окружить и освободить город Донецк.

Впрочем, взяв во внимание успехи вооруженных сил Украины летом 2014 года, руководство армии РФ организовало "прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области".

В результате вторжения, отмечает прокуратура, "совершено вероломное убийство" 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

Вооруженные силы Украины понесли значительные убытки, потеряв вооружение и военную технику на сумму почти 300 млн грн.

Что выяснило следствие?

Силы России превосходили в разы

Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Российские вооруженные силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 орудий; до 45 минометов; 5 противотанковых ракетных комплексов.

Соотношение сил Украины и РФ в районе города Иловайска было следующим: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15; "Грады" - 1 к 24.

"С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки, и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений", - говорится в докладе прокуратуры.

В сообщении подчеркивают - подобные действия запрещены международным законодательством.

В результате батальоны "МВД Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Тянули время, чтобы "расстрелять в упор"

Согласно данным следствия, чтобы вывести из окружения украинские силы командование АТО начало переговоры с представителями штаба вооруженных сил РФ. В частности, с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Николаем Богдановским.

С 26 по 28 августа между тогдашним руководителем АТО Виктором Муженко и Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров.

В результате российская сторона "предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам".

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать трое захваченных в плен российских десантника, по которым была договоренность передать их представителям ВС РФ после выхода.

"В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО. 29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных - вместе с тремя пленными российскими десантниками", - отмечают в прокуратуре.

Что дальше?

В прокуратуре отмечают, что исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено.

Прокуратура передала информацию в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии производства.

Объем информации - более 500 листов. Речь идет о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе в Иловайске.

Кроме того, для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека при поддержке исков против РФ в министерство иностранных дел и министерство юстиции Украины прокуратурой предоставлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма.

ГПУ по результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщила о подозрении первому замглавы Генштаба РФ Богдановскому. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

Именно Богдановский, по данным следствия, непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений вооруженных сил РФ во время их вторжения на территорию Украины.

По результатам расследования, на данный момент также ведется уголовное преследование в отношении 107 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 39 должностных лиц, в том числе 11 человек из руководства вооруженных сил РФ. Это, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его первый заместитель-начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и еще 9 генералов.

Все они объявлены в розыск.

Кроме того, в суд направили 44 обвинительных акта в отношении 48 человек. Приговорами украинских судов 30 человек осуждены, в том числе 11 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих вооруженных сил РФ.

В ходе расследования допросили более 1700 пострадавших, более 2500 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз.

Также проработали более 100 тысяч единиц вещественных доказательств (в том числе захваченных во время проведения антитеррористической операции оружия и боеприпасов, которые поставлялись Российской Федерацией).

Объем материалов уголовного производства составляет более 1 150 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно").

Виновато ли украинское командование?

Следствие пришло к выводу, что вторжение происходило на фоне низкого уровня боеготовности и боеспособности вооруженных сил Украины.

Кроме того, имели место "отдельные ошибки" руководства АТО и "многочисленные факты дезертирства", самовольное оставление мест военной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии в тот период.

Впрочем, "непосредственная причинно-следственная связь" есть между трагедией в Иловайске и российским вторжением, убеждены в прокуратуре.

Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, агрессивных действий России в отношении Украины.

С тем, чтобы виновные были "привлечены к уголовной ответственности и понесли заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд".

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