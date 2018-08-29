Здоровье подростков, которые курят и пьют, ухудшается уже к 17 годам

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Подростки, которые курят и употребляют алкоголь, уже к 17 годам наносят значительный вред своим артериям, - об этом говорится в новом исследовании.

Тесты показали, что артерии начинают сужаться в очень юном возрасте.

Эти физические изменения связывают с риском сердечно-сосудистых проблем, таких как инсульт и инфаркт, в дальнейшей жизни.

Впрочем, исследование также выявило, что артерии тинейджеров, которые бросили курить или пить, вернулись в нормальное состояние.

Исследователи изучили данные о самочувствии 1266 молодых людей в период между 2004 и 2008 годами. Все они принимали участие в исследовании Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), которое держало на контроле состояние здоровья 14 500 семей Бристоля.

Исследование опубликовали в European Heart Journal.

Участники исследования подробно рассказали о привычках, связанных с сигаретами и крепкими напитками, которые были у них в возрасте 13, 15 и 17 лет. Затем ученые провели тесты, чтобы узнать, были ли у них закупорены артерии.

Ученым должны были сообщить о следующем:

Сколько сигарет они выкурили за жизнь

Возраст, в котором начали употреблять алкоголь

Те участники, которые выкурили более 100 сигарет или оказались склонными к употреблению алкоголя, имели большую склонность к закупориванию артерий по сравнению с теми, кто выкурил менее 20 сигарет или выпивал менее двух крепких напитков в день.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подростки, принявших участие в исследовании, любили пиво больше, чем вино и другие крепкие напитки

"Взяв в качестве примера эту большую современную группу британцев, мы обнаружили, что потребление алкоголя и курение приводит к закупориванию артерий и развитию атеросклероза, даже если они употребляли спиртное и сигареты меньше, чем взрослые", - говорит профессор Джон Динфилд, старший автор доклада из Института сердечно-сосудистых заболеваний Университетского колледжа Лондона.

"Однако мы также обнаружили, что если подростки перестают курить и пить в раннем возрасте, то их артерии возвращаются к норме, что свидетельствует о том, что сохранить артериальное здоровье с молодого возраста возможно".

Д-р Мариетта Чаракида, которая проводила исследования в Институте сердечно-сосудистых заболеваний Университетского колледжа Лондона, говорит: "Из-за курения или алкоголя кровеносные сосуды поражаются в очень раннем возрасте. А сочетание обеих привычек - еще более разрушительно".

"Хотя исследования и показали, что в последние годы подростки стали курить меньше, согласно нашим данным, каждый пятый подросток все равно курил до 17 лет".

"В семьях, где родители были курильщиками, подростки имели больше шансов также начать курить", - добавляет она.

Профессор Метин Авкиран, помощник медицинского директора Британского Фонда Сердца (British Heart Foundation), который частично профинансировал исследование, сказал BBC, что данные о повреждении артерий можно воспринимать и как "обнадеживающий признак".

"Никогда не поздно внести изменения, которые буквально могут спасти твою жизнь", - сказал он.

"Это исследование показывает, что повреждение артерий может возникнуть даже в молодости, что приведет к серьезным неприятностям позже в жизни, - считает ученый. - Бросить курить - это лучшая вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свое сердце".

"Если вы пьете, то убедитесь, не превышаете норму и не нарушаете рекомендации", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.