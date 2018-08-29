Козам нравятся счастливые люди - исследование

Копірайт зображення Christian Nawroth/PA Wire Image caption Один из авторов исследования Кристиан Новрот вместе с подопытным

Британские ученые выяснили, что коз привлекают люди со счастливым выражением лица.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что считывать настроение людей могут больше видов, чем считалось ранее.

Исследователи показывали козам две фотографии одного человека - одну с сердитым выражением лица, а вторую - со счастливым.

Козы, участвовавшие в исследовании, сразу направлялись к счастливым лицам, отмечается в статье в журнале Open Science.

Такие результаты свидетельствуют о том, что понимать настроение по лицу могут не только животные, которые длительное время являются компаньонами людей, такие как собаки или лошади.

Оказывается, что животные, которых одомашнили с целью опотребления в пищу, такие как козы, тоже могут считывать настроение по выражению лица.

Исследование провели в приюте для коз Баттеркапс в графстве Кент, Великобритания.

Во время эксперимента ученые из Лондонского университета королевы Марии размещали на стене по две черно-белых фотографии на расстоянии 1,3 метра друг от друга.

После этого коз отпускали, чтобы они сами выбрали, куда им идти.

Обаятельная улыбка

Исследователи выяснили, что козы несомненно предпочитают улыбающиеся лица. Они подходили к счастливым фотографиям в первую очередь. Животные также дольше обнюхивали такие лица.

Копірайт зображення Christian Nawroth Image caption Исследования проводились в приюте для коз в Великобритании

Впрочем, эффект был хорошо заметен, только если счастливые фото размещали справа.

Когда такие фотографии вешали слева, козы не имели особых предпочтений.

Это объясняется тем, что козы используют для обработки информации только одно полушарие мозга, так же как и некоторые другие животные, считают исследователи.

По их мнению, левое полушарие отвечает за обработку положительных эмоций, или же правое полушарие отвечает за избежание сердитых лиц.

Один из соавторов исследования Алан Макэллиготт рассказал: "Исследование имеет важное значение для того, как мы взаимодействуем со скотом и другими видами животных, потому что способность воспринимать человеческие эмоции может быть характерна не только для домашних любимцев".

Соавтор Наталья Альбукерке из Университета Сан-Паулу, Бразилия, объясняет: "Исследования эмоционального восприятия уже доказали, что у собак и лошадей такие способности очень развиты".

"Но до сих пор не было подтверждения того, что такие животные как козы тоже могут считывать выражения человеческих лиц. Наши результаты открыли новые пути для понимания эмоциональной жизни всех домашних животных", - рассказала исследовательница.

Исследование может также повлиять на отношение к животным, изменив представление о них с учетом их чувствительности.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.