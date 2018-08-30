Француженка сняла майку на корте и изменила правила тенниса

Копірайт зображення EPA Image caption Оказывается, то, что позволено Новаку Джоковичу, не было разрешено Ализе Корне

В первом туре Открытого первенства США по теннису 31-я ракетка мира Ализе Корне получила неожиданное предупреждение от судьи на вышке за то, что сняла на корте майку.

На судью обрушился шквал критики, несмотря на то, что он всего лишь следовал букве правил. Теперь это правило, судя по всему, больше не существует.

28-летняя француженка играла свой первый матч на турнире в 38-градусную жару и в перерыве между вторым и третьим сетами удалилась в раздевалку, чтобы переодеться.

Вернувшись на корт, она обнаружила, что надела майку наизнанку, тут же сняла ее и надела как надо.

В данном случае не идет речь о прилюдном обнажении груди: под майкой у Ализе был обыкновенный спортивный бюстгальтер красного цвета. Тем не менее, судья указал теннисистке, что она нарушила правила Ассоциации женского тенниса (WTA).

И что, он прав?

Действительно, правила гласят, что женщины на US Open не могут переодеваться на корте и обязаны удалиться для этого в раздевалку. По правилам, Ализе Корне допустила нарушение Кодекса поведения игрока.

Такое нарушение приравнивается к нецензурной брани и прочим неподобающим действиям игрока между розыгрышами. Первое такое нарушение грозит предупреждением, второе - лишением очка, третье - проигранным геймом, а четвертое - поражением в матче.

Копірайт зображення Reuters Image caption Никому не приходит в голову запретить Новаку Джоковичу демонстрировать на корте обнаженную грудь

Ализе Корне проиграла в трех сетах шведке Йоханне Ларссон, но незначительный, казалось бы, инцидент с переодеванием француженки затмил спортивный итог матча.

На US Open заговорили еще об одном малоизвестном правиле, дискредитирующем женщин.

Двойные стандарты

Дело в том, что в жару на кортах "Флашинг-Медоуз" можно регулярно видеть теннисистов-мужчин, снимающих в перерыве между геймами майки, и никому даже не приходит в голову делать им замечания и тем более официальные предупреждения.

Кроме того, теннисисты часто переодеваются в перерыве между геймами, сидя рядом с кортом. А жара в этом году на кортах US Open невыносимая: в мужской сетке уже пять теннисистов снялись из-за нее с турнира.

Решение судьи многие посчитали неоправданным: бывшая австралийская теннисистка Кейси Деллакква назвала его смехотворным, а пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в парном разряде Бетани Маттек-Сандс - откровенно слабым.

Бывшая капитан британской сборной в Кубке федераций Джуди Маррей заявила, что это правило - пример двойных стандартов в теннисе.

Комментарий WTA и US Open

Руководство WTA заявило, что Ализе Корне незаслуженно получила предупреждение и наказана не будет. Ассоциация решила прояснить правила: теперь теннисистки могут не уходить в раздевалку, чтобы переодеться.

"Это решение не было основано на правилах WTA, так как у WTA нет правил, запрещающих переодевать спортивную одежду на корте, - говорится в заявлении ассоциации. - Это правило турнира Большого шлема, и мы рады, что USTA (Ассоциация тенниса Соединенных Штатов) теперь его изменила".

Копірайт зображення Al Bello Image caption 36-летний россиянин Михаил Южный провел на US Open свой последний матч на турнирах Большого шлема. Он не смог доиграть его из-за жары

"Все теннисисты и теннисистки могут переодевать свои майки, сидя в кресле для игроков. это не является нарушением Кодекса", - говорится в заявлении US Open. - Спортсменки при желании могут переодеть свой топ в более укромном месте рядом с кортом, если оно есть. Быстрая смена спортивной одежды не будет считаться взятым теннисисткой перерывом".

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