В Одессе задержали рекордное количество сигарет, которые везли в контейнере с туалетной бумагой

Копірайт зображення ДПСУ

В Одесском порту таможенниками задержана рекордная контрабандная партия сигарет.

По данным Государственной пограничной службы, табачная продукция (сигареты Marlboro) была обнаружена во время таможенного контроля контейнера с грузом "туалетная бумага", который одно из отечественных предприятий экспортировало в Израиль.

Во время проведения таможенного досмотра оказалось, что только первые четыре ряда контейнера занимают коробки с туалетной бумагой. Дальше - только сигареты.

Копірайт зображення ДПСУ

"По предварительным данным экспертов, количество изъятых сигарет может составить 500 тысяч пачек, а стоимость партии - 15 миллионов гривен", - сообщили пограничники.

Отправителем груза является черновицкая фирма, оформившая и направившая груз в Одессу для перевозки морским путем.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной сделке.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram