В Одессе задержали рекордное количество сигарет, которые везли в контейнере с туалетной бумагой
В Одесском порту таможенниками задержана рекордная контрабандная партия сигарет.
По данным Государственной пограничной службы, табачная продукция (сигареты Marlboro) была обнаружена во время таможенного контроля контейнера с грузом "туалетная бумага", который одно из отечественных предприятий экспортировало в Израиль.
Во время проведения таможенного досмотра оказалось, что только первые четыре ряда контейнера занимают коробки с туалетной бумагой. Дальше - только сигареты.
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"По предварительным данным экспертов, количество изъятых сигарет может составить 500 тысяч пачек, а стоимость партии - 15 миллионов гривен", - сообщили пограничники.
Отправителем груза является черновицкая фирма, оформившая и направившая груз в Одессу для перевозки морским путем.
Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной сделке.