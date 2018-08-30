Производитель пылесосов готовится к испытаниям электромобиля

Копірайт зображення Dyson Image caption Рисунок тестовых трасс для испытаний электромобилей Dyson

Dyson показала рисунки будущих тестовых трасс для испытаний электромобилей.

Два года назад британская компания по производству пылесосов и другой бытовой техники приобрела аэродром Hullavington Airfield, бывшую базу королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Dyson уже отремонтировала два ангара, построенные еще в 1938 году.

Компания уже вложила в предприятие 109 миллионов долларов. Заявленные обновления увеличат общую сумму вложений Dyson до 260,6 миллионов долларов.

Исполнительный директор Dyson Джим Роуэн говорит, что уже скоро Hullavington станет "местом для тестирования автомобилей мирового класса".

Какие-либо технические детали относительно будущего электрического автомобиля не раскрываются.

Image caption По словам основателя Dyson Джеймса Дайсона, машина будет "кардинально отличаться" от существующих электрокаров

Машину планируют представить в 2021. По словам основателя Dyson Джеймса Дайсона, она будет "кардинально отличаться" от существующих электрокаров. Цену Дайсон не раскрыл, но сказал, что это будет дорогостоящая модель.

Где именно будет расположен завод по производству новых электромобилей, руководитель Dyson не уточняет.

Средняя стоимость продукции Dyson составляет порядка 650 долларов. В начале 2000-х компанию много критиковали за решение перенести производство пылесосов из Великобритании в Малайзию.

В прошлом году Dyson выпустила свой стомиллионный продукт. В компании работают около 12 тысяч человек.

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