Wizz Air запускает пять новых рейсов из Украины

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Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает пять новых маршрутов из Украины: три из Киева и два - со Львова.

Об этом заявил исполнительный вице-президент и заместитель гендиректора компании Стивен Джонс.

Так, с марта 2019 года из киевского аэропорта "Жуляны" будут осуществляться рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания). В Бремен и Билунн планируется по два рейса в неделю, в Ригу - по три.

Из аэропорта "Львов" с декабря 2018 года запустят рейсы во Франкфурт-Хан (Германия), а с марта 2019 года - в Копенгаген (Дания).

Согласно информации на сайте компании, билет на первый рейс в Ригу будет стоить от 1,8 тысячи гривен, Бремена - от 1,2 тысячи гривен, Биллунн - от 1500 гривен.

Стоимость билетов на первый рейс из Львова в Копенгаген стартует от 2129 гривен до Франкфурт-Хана - от 1519 гривен.

Джонс подчеркнул, что цены на билеты компании динамично меняются в зависимости от спроса и имеющегося предложения, поскольку компания стремится заполнить все места на рейсе.

Также в Киеве компания разместит новый самолет, который станет четвертым в этом аэропорту, с его помощью компания увеличит количество рейсов Киев-Лиссабон до трех в неделю.

Таким образом, общее количество направлений Wizz Air из Киева достигнет 26, а из Львова - десяти.

По словам Стивена Джонса, компания отслеживает потребности авиарынка и к 2030 года планирует увеличить парк своих самолетов в Украине до 300 единиц.

Он добавил, что Wizz Аir рассматривает возможность запуска рейсов из аэропорта Херсона, но это будет зависеть, среди всего прочего, от состояния местной взлетно-посадочной полосы.

Выход Ryanair

В сентябре на украинский авиарынок выходит еще один бюджетный авиаперевозчик Ryanair.

3 сентября в международном аэропорту "Борисполь" состоится запуск первого рейса Ryanair Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд.

Комментируя это, Джонс заявил, что WizzАir считает конкуренцию положительным явлением. "Мы на этом рынке уже десять лет и покидать его не планируем", - сказал он.

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