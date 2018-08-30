Считать ли время в пути рабочим временем?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Распространение мобильного интернета превратило поездки на работу и домой в продолжение рабочего дня

Пассажиры регулярно используют время в пути для рабочей переписки, поэтому их поездки следует считать частью рабочего дня, говорят британские исследователи.

Расширение доступа к сети Wi-Fi в поездах и распространение мобильных телефонов продлевают рабочий день, сказано в исследовании университета Западной Англии.

Ученые изучили опыт 5 тысяч железнодорожных пассажиров на маршрутах до Лондона с того момента, когда Wi-Fi стал "всенародно-доступным".

"Я - работающая мама и рассчитываю на это время", - рассказала одна пассажирка.

"Очень важно для моего душевного спокойствия иметь возможность выполнить работу в поезде", - сказала женщина, которая регулярно пользуется маршрутом Эйлсбери - Лондон.

Никогда не выключаться

Результаты исследования, представленные в Королевском географическом обществе в четверг, показали, что 54% пассажиров пользуются сетью Wi-Fi для рабочий переписки.

Во время поездки в офис люди работали с письмами, присланными накануне, - а на обратном пути - "подчищали текущие хвосты".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вредит ли балансу между работой и личной жизнью возможность отвечать на электронные письма после работы?

"Время в пути позволяет мне завершить работу и не работать вечером", - сказал пассажир на маршруте Лондон-Бирмингем.

Ученые изучили влияние бесплатной сети Wi-Fi на маршрутах из Лондона до Бирмингема, а также из Лондона до Эйлсбери.

Результаты показали, что улучшение доступа к интернету привело к увеличению рабочего времени, использованию ноутбуков и мобильных телефонов.

Родители рассматривают это время также как "переход" от семьи к рабочей среде.

Были пассажиры, которым нравился этот "буфер" как возможность поработать во время пути.

"В большинстве случаев для меня это время, когда я могу расслабиться и оставить мысли о работе", - сказал пассажир на маршруте Лондон-Бирмингем.

Баланс работы и личной жизни

Результаты исследования поднимают тему баланса между работой и личной жизнью.

А также влияния пребывания онлайн в нерабочее время на здоровье человека.

Если путь до работы стал частью работы, следует ли считать его рабочим временем?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нужно ли ждать, что люди будут проверять рабочую почту вне работы?

Исследователь Джульет Джейн говорит, что смартфоны и мобильный интернет привели к "стиранию границ" между работой и личной жизнью. И это, помимо всего прочего, касается также дороги на работу.

"Как учитывать это время? Должна ли измениться культура охраны труда?" - спрашивает она.

Вместо технологии, которая предоставляет людям большую гибкость в работе, исследование показало, что люди работают сверхурочно.

"Существует реальный вызов в определении того, что такое работа", - говорит доктор Джейн из университетского Центра транспорта и общества.

Признание пути к месту работы частью рабочего времени может "облегчить давление на тех, кто ездит в часы пик", говорит она, что позволит иметь более гибкий график передвижения.

Но доктор Джейн говорит, что в таком случае работодатели захотят "больше контроля и отчетности" о том, как работники тратять время до приезда на рабочее место.

Бизнес-лидеры признают трудности в установлении правил рабочей переписки и предупреждают, что, если работа станет всеобъемлющей, это может вредить производительности.

"Мобильность позволяет радикально изменить баланс между работой и личной жизнью к лучшему, но увеличивает стресс и снижает производительность труда", - говорит Джейми Керр из Института директоров.

Мэтью Персиваль, глава HR-службы CBI, добавил: "Поскольку представление о начале и конце рабочего дня уже не так однозначно, определить, где начинается отдых и заканчивается работа, - жизненно важно для работников и сложная задача для регуляторов".

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