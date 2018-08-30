Считать ли время в пути рабочим временем?
Пассажиры регулярно используют время в пути для рабочей переписки, поэтому их поездки следует считать частью рабочего дня, говорят британские исследователи.
Расширение доступа к сети Wi-Fi в поездах и распространение мобильных телефонов продлевают рабочий день, сказано в исследовании университета Западной Англии.
Ученые изучили опыт 5 тысяч железнодорожных пассажиров на маршрутах до Лондона с того момента, когда Wi-Fi стал "всенародно-доступным".
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"Я - работающая мама и рассчитываю на это время", - рассказала одна пассажирка.
"Очень важно для моего душевного спокойствия иметь возможность выполнить работу в поезде", - сказала женщина, которая регулярно пользуется маршрутом Эйлсбери - Лондон.
Никогда не выключаться
Результаты исследования, представленные в Королевском географическом обществе в четверг, показали, что 54% пассажиров пользуются сетью Wi-Fi для рабочий переписки.
Во время поездки в офис люди работали с письмами, присланными накануне, - а на обратном пути - "подчищали текущие хвосты".
"Время в пути позволяет мне завершить работу и не работать вечером", - сказал пассажир на маршруте Лондон-Бирмингем.
Ученые изучили влияние бесплатной сети Wi-Fi на маршрутах из Лондона до Бирмингема, а также из Лондона до Эйлсбери.
Результаты показали, что улучшение доступа к интернету привело к увеличению рабочего времени, использованию ноутбуков и мобильных телефонов.
Родители рассматривают это время также как "переход" от семьи к рабочей среде.
Были пассажиры, которым нравился этот "буфер" как возможность поработать во время пути.
"В большинстве случаев для меня это время, когда я могу расслабиться и оставить мысли о работе", - сказал пассажир на маршруте Лондон-Бирмингем.
Баланс работы и личной жизни
Результаты исследования поднимают тему баланса между работой и личной жизнью.
А также влияния пребывания онлайн в нерабочее время на здоровье человека.
Если путь до работы стал частью работы, следует ли считать его рабочим временем?
Исследователь Джульет Джейн говорит, что смартфоны и мобильный интернет привели к "стиранию границ" между работой и личной жизнью. И это, помимо всего прочего, касается также дороги на работу.
"Как учитывать это время? Должна ли измениться культура охраны труда?" - спрашивает она.
Вместо технологии, которая предоставляет людям большую гибкость в работе, исследование показало, что люди работают сверхурочно.
"Существует реальный вызов в определении того, что такое работа", - говорит доктор Джейн из университетского Центра транспорта и общества.
Признание пути к месту работы частью рабочего времени может "облегчить давление на тех, кто ездит в часы пик", говорит она, что позволит иметь более гибкий график передвижения.
Но доктор Джейн говорит, что в таком случае работодатели захотят "больше контроля и отчетности" о том, как работники тратять время до приезда на рабочее место.
Бизнес-лидеры признают трудности в установлении правил рабочей переписки и предупреждают, что, если работа станет всеобъемлющей, это может вредить производительности.
"Мобильность позволяет радикально изменить баланс между работой и личной жизнью к лучшему, но увеличивает стресс и снижает производительность труда", - говорит Джейми Керр из Института директоров.
Мэтью Персиваль, глава HR-службы CBI, добавил: "Поскольку представление о начале и конце рабочего дня уже не так однозначно, определить, где начинается отдых и заканчивается работа, - жизненно важно для работников и сложная задача для регуляторов".