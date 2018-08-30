Новозеландская деревня хочет запретить домашних котов. Зачем?
Небольшая деревня на юге Новой Зеландии планирует принять постановление о запрете домашних котов.
Согласно проекту нововведений, владельцы котов из деревни Омауи обязаны стерилизовать своих животных, чипировать их и занести в специально созданную базу данных.
После смерти домашних любимцев жители поселка уже не смогут завести новых.
Хотя предложение выглядит необычно, его сторонники считают, что аналогичные законы должны быть приняты и в других населенных пунктах. Причина - домашние коты ежегодно убивают огромное количество птиц и других мелких животных.
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"Коты - замечательные домашние любимцы, которые рожают прекрасных котят. Но мы не должны позволять им бродить где угодно - это очевидно", - говорит доктор Питер Марра, руководитель Смитсоновского центра миграции птиц.
"Мы же никогда не позволяем этого собакам. Пришло время задуматься о том, чтобы обращаться с кошками так же", - добавляет Марра.
Власти Омауи говорят, что желание запретить кошек легко понять, если посмотреть видео с камер наблюдения: домашние любимцы, гуляющие без присмотра, постоянно нападают на птиц, рептилий и насекомых, распространенных в данной местности.
"Таким образом, если вы из Омауи, ваш кот живет обычной жизнью и продолжает делать то же, что делал раньше. Но когда он умрет, у вас уже не будет возможности завести нового", - объясняет представитель департамента по защите окружающей среды Али Мид.
Среди главных сторонников запрета котов - Джон Коллинс, председатель благотворительного фонда Omaui Landcare Charitable Trust.
"Мы не ненавистники кошек, но мы хотим, чтобы наша местность была богатой и разнообразной в том, что касается диких животных", - говорит Коллинс.
Действительно ли коты являются проблемой для дикой природы?
Представители власти Омауи - далеко не первые, кто поднимает вопрос о влиянии популяции кошек на локальные экосистемы.
По словам доктора Марра, массовое вымирание 63 видов животных в мире связывают как раз с постоянным увеличением количества домашних котов.
Наибольших масштабов проблема приобретает в странах с наиболее чувствительными экосистемами - таких как Новая Зеландия.
"Это звучит довольно экстремально. Но ситуация действительно вышла из-под контроля", - говорит Марра.
По его мнению, владельцам кошек необходимо существенно пересмотреть "тип мышления" относительно этих животных: желательно брать их из приютов, стерилизовать, держать дома или выгуливать на привязи.
"Мы оказались в непростой ситуации, но это не вина котов - это вина людей", - добавляет Марра.
По некоторым данным, только в США проживает около 86 млн котов - по одному на каждые три домохозяйства. Огромное количество животных - бездомные. Все это наносит значительный вред окружающей среде, говорят эксперты.
По их оценкам, только в США из-за котов ежегодно умирают 4 миллиарда птиц и 22 миллиона других животных.
"Убийцы с рождения"
Домашних кошек давно рассматривают как угрозу окружающей среде и в Австралии. Считается, что местные дикие коты и те, которые просто бродят без присмотра, каждую ночь убивают миллионы животных, включая насекомых.
Различные ограничения принимаются в Австралии с 2015 года, а недавно в одном из регионов построили самый большой в мире забор для защиты от котов.
На местном уровне владельцев кошек часто обязывают держать любимцев дома, стерилизовать их. Некоторые регионы вводят квоты на количество кошек, которых можно держать в одном домохозяйстве.
Иногда борьба с котами заканчивается конфликтами с защитниками прав животных. В прошлом году они раскритиковали мэрию одного из городов в штате Квинсленд, которая обещала выплачивать по 10 долларов за скальпы диких котов.
Жители Омауи говорят, что шокированы возможным запретом на кошек и обещают бороться за то, чтобы его не утвердили.
Нико Джарвис, который держит сразу трех домашних любимцев, сравнивает инициативу властей с правилами "полицейского государства". "Это даже не ограничение для владельцев кошек. Это полный запрет на содержание животных", - говорит женщина.