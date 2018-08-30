Bellingcat: Украинские ультраправые проходили подготовку на базе в Польше

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Следственная группа Bellingcat заявляет, что члены нескольких ультраправых организаций из Украины проходили курс военной и тактической подготовки в Польше.

Согласно материалам расследования, обучение проходило в тренинговом центре частной компании European Security Academy (ESA).

Эта компания является одной из крупнейших на рынке услуг военной и специальной подготовки. Главный офис расположен во Вроцлаве (Польша).

Bellingcat приводит многочисленные фотографии из социальных сетей ESA. На фото - курсы по огневой и тактической подготовке, которые проходили участники из Украины.

Следственная группа идентифицировала, в том числе с помощью соцсетей, некоторых участников тренингов как ультраправых активистов.

Среди них ветераны и бойцы "Азова", активисты организаций "Традиция и порядок", "Национальный корпус", "Национальные дружины", а также "Защита и Реконструкция страны" - ОО "Звезда", которые характеризуются как ультраправые.

Следственная группа приводит фото из соцсети с благодарностью от тогдашнего командира отряда спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины Игоря Михайленко (теперь руководитель "Национальных дружин").

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель "Национальных дружин" Игорь Михайленко

Управляющий директор ESA Бартош Брыль заявил Bellingcat, что компания отказывает в подготовке ультраправым активистам и тем, кто связан с ультранационалистическими организациями.

Он заверил, что компания проводит предварительную проверку каждого из участников тренинга.

При этом следственная группа пришла к выводу, что некоторые участники тренингов, которые компания проводила в Польше, не скрывают своей связи с ультраправой идеологией.

Материалы расследования свидетельствуют, что они являются членами националистических организаций, в том числе причастных к насилию против ромов.

Bellingcat также нашел опубликованные ими же фото в соцсетях с нацистским приветствиями, татуировками, которые свидетельствуют о поддержке расистских взглядов, и даже с флагами со свастикой.

Один из участников тренировок, ветеран "Азова" Игорь "Маляр" (Нацгвардия сказала, что он был в составе ее формирований) имел татуировку в виде свастики на голове и был участником инцидентов, связанных с расизмом и нападениями в Украине.

Тренировку в Польше проходил и Иван Пилипчук, один из руководителей "Традиции и порядка", ветеран АТО.

Bellingcat нашла на его странице в Facebook фото с фронта, где он отдает нацистское приветствие, и фото в Instagram, где он хвастается майкой с нацистским гербом и книгой Адольфа Гитлера.

Кто оплачивал тренировки

Представителем компании ESA в Украине является действующий инспектор патрульной полиции Дмитрий Новак.

Он заверил Bellingcat, что все участники тренировок платили за них из собственного кармана, даже если представляли государственные структуры.

Национальная гвардия также опровергла выделение бюджетных средств на тренинги от ESA.

Тренировка государственных подразделений

Со ссылкой на саму компанию ESA, Bellingcat сообщает, что она проводила обучение для некоторых элитных военных и полицейских подразделений Украины.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Bellingcat заявляет, что бойцы спецподразделения УГО "Булат" проходили обучение в Польше

Среди них - антитеррористическое подразделение "Циклон", которое проходило подготовку в Украине и в Польше, а также спецподразделение Управления государственной охраны "Булат", которое проходило обучение в Польше.

За подготовку "Булата" УГО даже выразило компании благодарность.

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