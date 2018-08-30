В США женщина законно бракосочеталась с умершей партнершей

Копірайт зображення Bonnie Foerster

Суд США в штате Юта постановил, что женщина отныне официально жената на своей партнерше, которая умерла три месяца назад.

Судья Патрик Корум "бракосочетал" 74-летнюю Бонни Форстер с Беверли Гроссент, которая ушла из жизни в мае в возрасте 82 лет.

Штат Юта легализовал однополые браки в 2013 году, на федеральном уровне закон вступил в силу с 2015 года.

При этом процедуры заключения таких браков в Юте нет - чтобы оформить факт бракосочетания, желающие должны обратиться в суд.

"Мое сердце переполнено любовью", - говорит Форстер. По ее словам, во время судебного заседания судья подошел к ней, обнял и сказал "Да, вы женаты".

Адвокат Роберт Хул говорит, что приговор суда очень необычен, хотя и не беспрецедентный. Это лишь второй случай в истории штата Юта, когда суд официально признает брак в ситуации, когда один из партнеров является умершим.

"Учитывая, что речь идет об однополом браке, это еще большая редкость", - добавляет адвокат.

Копірайт зображення Bonnie Foerster

Бонни Форстер и Беверли Гроссент впервые встретили друг друга 50 лет назад в Нью-Йорке. Как вспоминает Форстер, тогда был не самый лучший момент в ее жизни.

Она как раз ушла от мужа, который ее бил. У женщины были сломаны ребра, она ходила в солнцезащитных очках, чтобы окружающие не видели следов от побоев на ее лице.

"Когда Беверли это увидела, она подошла ко мне и сказала, чтобы я сняла очки, - вспоминает Форстер. - Я влюбилась. Я посмотрела в ее голубые глаза и влюбилась. Для меня она - та самая".

Уже через неделю после этого они начали жить вместе. С тех пор они неразлучно провели 50 лет, вспоминает 74-летняя женщина.

"Мы много смеялись, никогда не ложились спать в плохом настроении. И мы постоянно говорили друг другу слова любви - несмотря на то, что иногда и злились".

Копірайт зображення Bonnie Foerster

Из Нью-Йорка в Юту пара перебралась в 1979 году, чтобы заботиться о маме Беверли.

С тех пор они прошли много испытаний, связанных с проблемами со здоровьем.

Форстер болела раком, перенесла 29 операций, потеряла зрение и имела редкое заболевание костей. Из-за инфекции в 2016 году ей ампутировали обе ноги. "Но она всегда была со мной", - говорит женщина о своей партнерше.

После 50 лет отношений, добавляет Форстер, смерть Беверли стала для нее настоящей потерей: "Она была моей жизнью".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram