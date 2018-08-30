Копірайт зображення YANNY BRUERE Image caption Кампанию против мэра Лондона начали после появления надувного "малыша Трампа" в июле

Протестующие получили разрешение запустить над центром Лондона гигантский воздушный шар в виде мэра города Садика Хана.

Активисты собрали около 60 тыс. фунтов стерлингов для создания 9-метрового "малыша Хана", который взлетит над районом Вестминстер 1 сентября.

Краудфандингова кампания против Хана появилась после того, как во время визита президента Трампа над Лондоном демонстранты в знак протеста запустили воздушный шар в виде "малыша Трампа".

Садик Хан заявил: "Если люди хотят провести субботний день, глядя на меня в желтом бикини, то пожалуйста".

"Хотя не думаю, что желтый мне идет", - добавил мэр.

Разрешение на огромную надувную фигуру предоставила администрация города, полиция и агентство по контролю за воздушным пространством NATS.

Фигура мэра в бикини - напоминание о рекламе о "Тело, готовое к пляжу", которую Садик Хан запретил в 2016 году как продвигающую нездоровые и неареалистични образы человеческого тела.

В описании краудфандинговой страницы говорилось: "Учитывая то, что над Лондоном позволили поднять воздушный шар "малыша Трампа" во время его визита в Британию, давайте сделаем "малыша Хана" и посмотрим, относится ли свобода слова ко всем".

Копірайт зображення EPA/ANDY RAIN Image caption Мэр разрешил протестующим запустить надувного "Малыша Трампа" в Лондоне во время визита президента США в Британию

Протестующие считают, что во время правления Садика Хана уровень преступности в Лондоне значительно вырос.

Деньги, оставшиеся после запуска воздушного шара, активисты хотят использовать на кампанию за отставку мэра.

Пресс-секретарь мэра заявил: "Как всегда, городская власть работает в тесной координации с городской полицией и другими органами, чтобы обеспечить проведение этой акции протеста безопасным образом".

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