В тюрьму за фото обнаженных актрис: в США приговорили хакера

Копірайт зображення PA Image caption Дженнифер Лоуренс назвала хакерскую атаку на себя сексуальным преступлением

Хакера, который взломал учетные записи голливудских звезд в Apple iCloud, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения в США. Среди его жертв, в частности, была актриса Дженнифер Лоуренс.

Печально известный скандал разгорелся, когда обнаженные фото и пикантные видео Лоуренс и других знаменитостей оказались в интернете.

Одним из четырех человек, обвиняемых в хакерской атаке 2014 года, был Джордж Гарофано.

Троим другим злоумышленникам ранее уже дали сроки от 9 до 18 месяцев.

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26-летний Гарофано признал, что получил доступ к именам и паролям знаменитостей, отправив им электронное письмо. В сообщении он выдал себя за члена команды безопасности Apple.

Среди его жертв и актриса Кирстен Данст, модель Кейт Аптон, а также рядовые граждане.

В тексте приговора прокурор отметил: "Г-н Гарофано совершил серьезное преступление. Он незаконно взломал онлайн профайлы своих жертв, нарушил их приватность и украл личную информацию, среди которой были интимные фотографии".

"Это не было одноразовым нарушением. В течение 18 месяцев он делал это 240 раз".

По приказу федерального судьи американского округа в Бриджпорт, штат Коннектикут, за нарушителем будут наблюдать еще три года после освобождения из тюрьмы.

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