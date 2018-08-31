Почему Трамп грозится выйти из ВТО

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Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если она не изменит свое отношение к его стране.

"Если они не будут относиться лучше, я выйду из ВТО", - сказал он в интервью Bloomberg News.

ВТО создали для введения правил мировой торговли и урегулирования споров между странами.

По мнению Трампа, ВТО ведет несправедливую политику в отношении США.

Между тем, Вашингтон недавно заблокировал избрание новых судей в органы ВТО, что потенциально может парализовать способность этой организации выносить судебные решения.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также обвинил ВТО во вмешательстве в суверенитет США.

Какова проблема с ВТО

Президент США заявил о несправедливых правилах торговли, которые начали действовать еще до избрания президентом.

В прошлом году Трамп рассказал Fox News, что "ВТО была создана для всех, кроме нас". По его словам, США проигрывают практически все торговые споры.

В последние месяцы американская сторона подала несколько исков.

Наибольший интерес вызывают торговые отношения с Китаем, поскольку две крупнейшие экономики мира борются за глобальное влияние.

Дональд Трамп ввел тарифы на ряд товаров, ввозимых в США.

Китай отреагировал на это решение и ввел зеркальные меры, а также подал иски в ВТО.

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