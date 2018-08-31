Почему Трамп грозится выйти из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если она не изменит свое отношение к его стране.
"Если они не будут относиться лучше, я выйду из ВТО", - сказал он в интервью Bloomberg News.
ВТО создали для введения правил мировой торговли и урегулирования споров между странами.
По мнению Трампа, ВТО ведет несправедливую политику в отношении США.
- Христя Фриланд не едет в Украину из-за Трампа
- Между США и их союзниками развернулась торговая война
- Партнеры США разгневаны из-за новых пошлин на сталь
Между тем, Вашингтон недавно заблокировал избрание новых судей в органы ВТО, что потенциально может парализовать способность этой организации выносить судебные решения.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также обвинил ВТО во вмешательстве в суверенитет США.
Какова проблема с ВТО
Президент США заявил о несправедливых правилах торговли, которые начали действовать еще до избрания президентом.
В прошлом году Трамп рассказал Fox News, что "ВТО была создана для всех, кроме нас". По его словам, США проигрывают практически все торговые споры.
В последние месяцы американская сторона подала несколько исков.
Наибольший интерес вызывают торговые отношения с Китаем, поскольку две крупнейшие экономики мира борются за глобальное влияние.
Дональд Трамп ввел тарифы на ряд товаров, ввозимых в США.
Китай отреагировал на это решение и ввел зеркальные меры, а также подал иски в ВТО.