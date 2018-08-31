На Международной космической станции произошла утечка воздуха из-за россиян

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Космонавты на Международной космической станции (МКС) ликвидируют утечку воздуха. Трещину обнаружили на борту российского корабля "Союз", пристыкованного к станции.

Речь идет о небольшом отверстии в капсуле, которую использовали для доставки нового экипажа в лабораторию в 400 км над Землей в июне.

Считают, что ее повредил высокоскоростной фрагмент скалы, пролетавший в космосе.

Сигнал об утечке поступил ночью в среду, когда астронавты спали. В четверг им дали указание найти утечку.

Позже руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что утечка произошла на борту корабля "Союз", пристыкованного к станции.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка, - рассказал Рогозин. - Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС".

Он предположил, что причиной утечки могла стать трещина в результате попадания микрометеоритов, и добавил, что для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Рогозин заверил, что жизни и здоровью экипажа МКС ничто не угрожает.

В том, что утечка воздуха на корабле "Союз" не представляет опасности для экипажа орбитального комплекса, также заверили в NASA.

Крошечные метеориты - это постоянная угроза для орбитальной платформы. Ее построили так, чтобы она выстояла в условиях постоянных столкновений с пылевыми фрагментами.

Астронавты немедленно приняли меры безопасности. Отверстие имеет несколько миллиметров в диаметре, его заполнили герметиком и клейкой лентой.

Сейчас команда работает с инженерами, чтобы оценить, нужен ли надежный ремонт.

Этот корабль рассчитывают использовать для возвращения на Землю трех космонавтов миссии в конце этого года.

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