У побережья Мексики погибли сотни очень редких морских черепах

Копірайт зображення Reuters Image caption К расследованию причины гибели черепах подключены ВМС Мексики

Рыбаки в мексиканском штате Оахака обнаружили около 300 мертвых оливковых черепах, запутавшихся в рыболовецких сетях.

Несколькими днями ранее у побережья соседнего штата Чьяпас было обнаружено еще 102 мертвых особи.

Пока неясно, как именно погибли животные - запутавшись в сетях, или же они попали в сети уже мертвыми.

Выяснить обстоятельства произошедшего крайне важно для биологов: оливковые черепахи и так находятся под угрозой исчезновения. Они откладывают яйца вдоль побережья Мексики в период между маем и сентябрем.

Расследование поручено спецпрокурору штата. К нему также подключены военно-морские силы Мексики.

Копірайт зображення AFP Image caption Оливковые черепахи кладут яйца на побережье Мексики

По мнению экспертов, черепахи могли наесться ядовитых морских водорослей или же попались на крючки рыболовецких сетей.

Оливковые черепахи, или, как их еще называют, оливковые ридлеи - вид не очень крупных морских черепах. Их отлов запрещен в Мексике с 1990 года, нарушителям грозит серьезное наказание.

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