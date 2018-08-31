Кирило та Варфоломій поговорили про автокефалію: рішення ухвалене?
Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в пятницу.
Одна из обсуждаемых тем касалась возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Вселенским патриархом.
Отвечая на вопрос о результатах переговоров, Кирилл, который последовательно выступает против украинской автокефалии, заявил, что не хотел бы разглашать содержание своего разговора с патриархом.
"Без согласования с его святостью не хотел бы вдаваться в детали, хотя ничего секретного не было, ничего такого, что произвело бы взрыв в сознании, - уточнил патриарх. - Разговор был очень правильным, разговор глав двух церквей, которые осознают ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности".
- Крест-накрест: как Москва мешает Киеву получить независимую церковь
- Важный для Украины синод в Константинополе перенесли на октябрь
Предстоятель РПЦ также добавил, что "ни одна церковь не может принимать решения, которые противоречили бы позиции другой православной церкви".
В то же время агентство церковных новостей Romfea сообщило, что Варфоломей "внимательно выслушал требования патриарха Кирилла", но решение уже принято.
О том, что решение принято, сообщает также издание Orthodoxia.info.
Впоследствии встречу патриархов прокомментировал член Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Галльский Эммануил.
Он подтвердил, что главным вопросом, обсуждаемым на встрече, была ситуация в Украине.
Митрополит напомнил, что в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, с помощью которых можно провозгласить автокефалию Украинской православной церкви.
"Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем его, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита", - заявил митрополит Галльский Эммануил.
Архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что, судя по всему, визит Кирилла был неудачным.
"В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, один из свидетелей переговоров услышал фразу одного из членов делегации РПЦ: "Там все было уже решено. Мы ничего не могли сделать".
Визит Кирилла в Константинополь раньше называли одной из последних попыток РПЦ остановить предоставление автокефалии украинской церкви.
Когда Украина может получить автокефалию?
Украинский вопрос должны обсудить на синаксе Константинопольского патриархата 1-3 сентября.
Это - общее собрание всех иерархов Константинопольского патриархата для решения важнейших и наиболее актуальных вопросов церкви. Последний раз он собирался в 2015 году.
Само подписание Томоса о предоставлении Украинской церкви автокефалии может произойти 9-11 октября во время заседания синода Вселенского патриархата.
Ранее эксперты также предполагали, что Томос об автокефалии могут предоставить не сразу. Сначала восстановят киевскую митрополию, а уже потом ее трансформируют в автокефальную церковь.
О возможности быстрого создания канонической и независимой от Русской православной церкви поместной украинской церкви в апреле 2018 года заявил президент Петр Порошенко.
Об этом он сообщил после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, который и должен предоставить Томос об автокефалии.
Впоследствии украинский парламент, а также архиереи пока неканонических УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ также обратились к Константинопольскому патриархату с просьбой об автокефалии.
Под обращением стоит несколько подписей представителей УПЦ Московского патриархата, которая официально осудила возможность предоставления автокефалии непризнанным украинским церквям.
В конце апреля 2018 года стал известно, что Вселенский патриарх запустил процедуру предоставления автокефалии.