Копірайт зображення patriarchia.ru Image caption Патриарх РПЦ Кирилл (слева) и Вселенский патриарх Варфоломей

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в пятницу.

Одна из обсуждаемых тем касалась возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Вселенским патриархом.

Отвечая на вопрос о результатах переговоров, Кирилл, который последовательно выступает против украинской автокефалии, заявил, что не хотел бы разглашать содержание своего разговора с патриархом.

"Без согласования с его святостью не хотел бы вдаваться в детали, хотя ничего секретного не было, ничего такого, что произвело бы взрыв в сознании, - уточнил патриарх. - Разговор был очень правильным, разговор глав двух церквей, которые осознают ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности".

Предстоятель РПЦ также добавил, что "ни одна церковь не может принимать решения, которые противоречили бы позиции другой православной церкви".

В то же время агентство церковных новостей Romfea сообщило, что Варфоломей "внимательно выслушал требования патриарха Кирилла", но решение уже принято.

О том, что решение принято, сообщает также издание Orthodoxia.info.

Впоследствии встречу патриархов прокомментировал член Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Галльский Эммануил.

Он подтвердил, что главным вопросом, обсуждаемым на встрече, была ситуация в Украине.

Митрополит напомнил, что в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, с помощью которых можно провозгласить автокефалию Украинской православной церкви.

"Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем его, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита", - заявил митрополит Галльский Эммануил.

Копірайт зображення BULENT KILIC / GETTY IMAGES Image caption Варфоломей, как пишут СМИ, заявил, что украинский вопрос уже решен

Архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что, судя по всему, визит Кирилла был неудачным.

"В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, один из свидетелей переговоров услышал фразу одного из членов делегации РПЦ: "Там все было уже решено. Мы ничего не могли сделать".

Визит Кирилла в Константинополь раньше называли одной из последних попыток РПЦ остановить предоставление автокефалии украинской церкви.

Когда Украина может получить автокефалию?

Украинский вопрос должны обсудить на синаксе Константинопольского патриархата 1-3 сентября.

Это - общее собрание всех иерархов Константинопольского патриархата для решения важнейших и наиболее актуальных вопросов церкви. Последний раз он собирался в 2015 году.

Само подписание Томоса о предоставлении Украинской церкви автокефалии может произойти 9-11 октября во время заседания синода Вселенского патриархата.

Ранее эксперты также предполагали, что Томос об автокефалии могут предоставить не сразу. Сначала восстановят киевскую митрополию, а уже потом ее трансформируют в автокефальную церковь.

О возможности быстрого создания канонической и независимой от Русской православной церкви поместной украинской церкви в апреле 2018 года заявил президент Петр Порошенко.

Об этом он сообщил после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, который и должен предоставить Томос об автокефалии.

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Впоследствии украинский парламент, а также архиереи пока неканонических УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ также обратились к Константинопольскому патриархату с просьбой об автокефалии.

Под обращением стоит несколько подписей представителей УПЦ Московского патриархата, которая официально осудила возможность предоставления автокефалии непризнанным украинским церквям.

В конце апреля 2018 года стал известно, что Вселенский патриарх запустил процедуру предоставления автокефалии.

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