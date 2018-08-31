СБУ подтвердила гибель Захарченко в Донецке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Захарченко погиб в результате взрыва, который произошел в кафе "Сепар" в центре Донецка

В центре Донецка прогремел взрыв в кафе "Сепар", в результате которого погиб один человек и еще трое получили ранения. Российские СМИ и сайты самопровозглашенной ДНР сообщили, что погибший - Александр Захарченко.

Информацию об убийстве Александра Захарченко в комментарии ВВС News Украина подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"По нашим данным, эта информация соответствует действительности. Это результат межличностных разборок между главарями террористов", - отметила она.

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