Корабль-призрак сел на мель у берегов Мьянмы

Копірайт зображення YANGON POLICE/FACEBOOK Image caption Контейнеровоз длиной более 177 метров был построен в 2001 году

Внезапное появление огромного корабля-призрака у побережья Мьянмы потрясло местных рыбаков, которые были ошеломлены, обнаружив большое грузовое судно без груза и следов экипажа.

Контейнеровоз PB 1600 был обнаружен севшим на мель на песчаной косе недалеко от расположенной на побережье деревни Тонгва, штат Янгон.

Рыбаки, обнаружившие судно, поднялись на борт и произвели осмотр, сообщив об этом местным властям.

Когда местные ВМС отправились осматривать корабль, то не обнаружили ни следов экипажа, ни груза.

В заявлении, опубликованном на Facebook, полиция штата Янгон заявила, что судно "шло под индонезийским флагом".

Копірайт зображення YANGON POLICE/FACEBOOK Image caption Состояние судна оценивают как рабочее

Генеральный секретарь Независимой федерации моряков Мьянмы Аун Кьяв Линн считает, что судно находится в рабочем состоянии, сообщает The Myanmar Times.

Он заявил, что его покинули недавно, уточнив: "Должно быть, на это была причина".

Контейнеровоз длиной более 177 метров был построен в 2001 году, сообщает сайт Международной морской организации (ИМО), фиксирующий передвижение судов по всему миру.

В последний раз PB 1600 был замечен у побережья Тайваня в 2009 году.

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