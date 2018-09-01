Что ждет Донецк после убийства Захарченко?

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Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября.

Захарченко взорвали в кафе "Сепар" в центре Донецка на бульваре Пушкина.

Формально заведение принадлежит охранникам убитого главы "ДНР", но по факту контролировалось им самим. Он часто бывал в этом заведении, привозил туда московских гостей республики.

Сообщается, что к организации покушения может быть причастен один из охранников Захарченко, пропавший из кафе за несколько минут до взрыва.

Предположительно, Захарченко заехал туда помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.

В четверг лидер "ДНР" возложил букет цветов к его памятнику в Донецке (он был поставлен при жизни певца, уроженца Донбасса) и объявил в республике трехдневный траур, который в итоге стал трауром по нему самому.

Преемник

Сразу после смерти Захарченко встал вопрос о том, кто сменит его во главе "ДНР".

В соответствии с конституцией самопровозглашенной республики, "в случае досрочного прекращения полномочий главы их временно исполняет первый заместитель председателя совета министров".

Самым известным и влиятельным заместителем Захарченко был министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент". Последние четыре года именно этот человек фактически контролировал все финансовые потоки в республике.

Однако в момент взрыва в "Сепаре" Тимофеев находился рядом со своим шефом и получил тяжелые ранения. В пятницу вечером стало известно, что он пришел в сознание, находясь в больнице, и письменно отвечает на вопросы следователей, поскольку говорить пока не в состоянии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Исполнять обязанности главы "ДНР" стал Дмитрий Трапезников - заместитель Захарченко

Из оставшихся двух заместителей, Екатерины Матющенко (министр финансов) и Дмитрия Трапезникова, исполняющим обязанности главы республики стал последний.

Трапезников известен тем, что до начала войны в 2014 году работал менеджером в футбольном клубе "Шахтер" Рената Ахметова и других его бизнес-структурах. Короткое время занимал место заместителя главы Петровского района Донецка.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Трапезников примкнул к сепаратистам и какое-то время возглавлял Тельмановский район "ДНР", после чего перешел на работу в администрацию главы республики.

"Выборы"

В ноябре 2018 года в самопровозглашенной республике должны были пройти "выборы".

В июне Александр Захарченко заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок, а в начале августа, выступая на республиканском телевидении, заявил: "В 2014 году кресло, в котором я сижу, - это была раскаленная сковорода, сесть в которое никто не захотел даже под угрозой смертной казни. Сейчас, в 2018 году, все больше желающих посидеть в этом кресле, когда ситуация стабилизировалась".

Новый и.о. главы республики еще не заявил о своем намерении идти на выборы, а также о том, когда они состоятся и состоятся ли в принципе.

Составить конкуренцию главе республики планировал бывший командир батальона "Восток" и экс-глава совбеза республики Александр Ходаковский, в последние годы находившийся в оппозиции к Захарченко.

Официально предвыборная кампания в "ДНР" еще не объявлена.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что российские кураторы самопровозглашенных республик не видят в проведении выборов большого смысла и не хотят выделять на них финансирование, а некоторые донецкие политики предлагали внести изменения в конституцию, продлив полномочия главы республики с 4 до 5 лет.

Проголосовать за эти изменения донецкие депутаты так и не успели, и непонятно, имеет ли эта инициатива смысл после гибели Захарченко.

Не слышно ничего и о выборах в соседней Луганской республике, где избранный одновременно с Захарченко на пост главы ЛНР Игорь Плотницкий был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 года, после чего был вынужден бежать в Россию.

Республику с тех пор возглавляет бывший глава министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

После взрыва в кафе "Сепар" донецкие власти уже по традиции возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. В свою очередь, в Службе безопасности Украины предположили, что Захарченко стал жертвой внутренних конфликтов "ДНР".

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