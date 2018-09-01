Боевики никого не выпускают с неподконтрольной части Донецкой области

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Боевики закрыли выезд из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, на КПВВ Донецкой области движение происходит только в сторону временно оккупированной территории.

"В обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба со ссылкой на граждан, которым отказали во въезде в так называемую ДНР, сообщает, что боевики "осуществляют выборочный пропуск только в направлении временно оккупированных территорий и полностью отказывают в выезде на территорию подконтрольную украинским властям".

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский написал в Facebook, что КПВВ "Майорск" работает только на въезд в так называемую ДНР.

На КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны самопровозглашенной республики въезд и выезд закрыт.

По его словам, людей не выпускают ни на территории России, ни самопровозглашенной ЛНР.

"Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения незаконных вооруженных формирований приведены в боевую готовность", - сообщил Лисянский.

Он считает, что ближайшее окружение убитого 31 августа лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко пытается сбежать из так называемой ДНР.

"Ночью были осуществлены аресты, мне известно о двух", - уточнил Лисянский.

Со ссылкой на собственные источники среди боевиков, представитель омбудсмена заявляет, что такое положение в самопровозглашенной республике будет сохраняться 3 дня.

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