Боевики никого не выпускают с неподконтрольной части Донецкой области

  • 1 сентября 2018
Бойовики Копірайт зображення Getty Images

Боевики закрыли выезд из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, на КПВВ Донецкой области движение происходит только в сторону временно оккупированной территории.

"В обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба со ссылкой на граждан, которым отказали во въезде в так называемую ДНР, сообщает, что боевики "осуществляют выборочный пропуск только в направлении временно оккупированных территорий и полностью отказывают в выезде на территорию подконтрольную украинским властям".

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский написал в Facebook, что КПВВ "Майорск" работает только на въезд в так называемую ДНР.

На КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны самопровозглашенной республики въезд и выезд закрыт.

По его словам, людей не выпускают ни на территории России, ни самопровозглашенной ЛНР.

"Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения незаконных вооруженных формирований приведены в боевую готовность", - сообщил Лисянский.

Он считает, что ближайшее окружение убитого 31 августа лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко пытается сбежать из так называемой ДНР.

"Ночью были осуществлены аресты, мне известно о двух", - уточнил Лисянский.

Со ссылкой на собственные источники среди боевиков, представитель омбудсмена заявляет, что такое положение в самопровозглашенной республике будет сохраняться 3 дня.

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