Пассажирский "Боинг" потерял крыло при аварийной посадке в Сочи

Копірайт зображення Reuters Image caption При посадке в Сочи "Боинг" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся

В аэропорту Сочи пассажирский "Боинг-737" компании UTair, выполнявший рейс из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего загорелся.

"Боинг" выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта.

Пожар удалось потушить, пассажиры и экипаж эвакуированы. По последней информации минздрава, в результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Ранее сообщалось о шести пострадавших от ожогов. Как стало известно, один из сотрудников аэропорта скончался на месте происшествия от сердечного приступа.

Как уточнили в UTair, всего на борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.

"Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", - сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По предварительным данным, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

"Предварительно из-за сильного ливня экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости", - передает Интерфакс слова информированного источника.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержек рейсов на прилет и вылет нет, сообщает пресс-служба аэропорта.

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