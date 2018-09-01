Копірайт зображення AFP Image caption Причина пожара пока неизвестна

Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Германии, сообщают местные чиновники.

Инцидент произошел в 05:30 по местному времени на заводе близ города Ингольштадт, что в 80 километрах от Мюнхена.

На месте происшествия работают сотни пожарных, в полиции заявили, что "не исключают возможности новых взрывов".

Власти приказали эвакуировать 1 800 местных жителей, однако местные СМИ пишут, что людям уже разрешили вернуться домой.

На фото и видео, которые начали появляться в социальных сетях, виден огонь и большие облака дыма в воздухе.

Копірайт зображення REUTERS / TWITTER @I_LECTRON Image caption Взрыв был слышен за несколько километров от места ЧП

Копірайт зображення AFP Image caption На месте происшествия работают сотни пожарных

Сообщают, что взрыв был настолько сильным, что его можно было почувствовать в радиусе нескольких километров. Причина взрыва пока неизвестна.

"Трое пострадавших получили средние и тяжелые травмы", - говорится в заявлении полиции.

Жителям окрестных населенных пунктов предписано не открывать окна в домах. Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод входит в структуру группы компаний Bayernoil. На предприятии работает порядка 800 человек.

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