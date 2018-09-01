Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Германии
Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Германии, сообщают местные чиновники.
Инцидент произошел в 05:30 по местному времени на заводе близ города Ингольштадт, что в 80 километрах от Мюнхена.
На месте происшествия работают сотни пожарных, в полиции заявили, что "не исключают возможности новых взрывов".
Власти приказали эвакуировать 1 800 местных жителей, однако местные СМИ пишут, что людям уже разрешили вернуться домой.
На фото и видео, которые начали появляться в социальных сетях, виден огонь и большие облака дыма в воздухе.
Сообщают, что взрыв был настолько сильным, что его можно было почувствовать в радиусе нескольких километров. Причина взрыва пока неизвестна.
"Трое пострадавших получили средние и тяжелые травмы", - говорится в заявлении полиции.
Жителям окрестных населенных пунктов предписано не открывать окна в домах. Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода.
Нефтеперерабатывающий завод входит в структуру группы компаний Bayernoil. На предприятии работает порядка 800 человек.