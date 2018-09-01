Боевики начали пропуск людей с неподконтрольной территории - Госпогранслужба

Копірайт зображення Getty Images

Боевики частично открыли выезд из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что боевики проводят "тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются уехать из оккупированной территории".

Однако пограничники отмечают, что представители незаконных военных формирований "начали единичный пропуск граждан и автомобилей".

В сообщении подчеркивается, что украинская сторона не прекращала оформления людей, которые отправлялись в направлении временно оккупированной территории. Однако нередки случаи отказа гражданам в пересечении линии разграничения со стороны боевиков.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook, что обратилась к координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе с просьбой "немедленно обратиться к представителям ОРДО - разблокировать работу КПВВ".

Возникшую ситуацию, она связывает с убийством 31 августа в Донецке главаря самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram