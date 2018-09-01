Обвиняемого в покушении на Бабченко приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Копірайт зображення УНІАН

Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы, сообщил журналистам глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Германа обвиняли в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Решение суд принял 30 августа.

"Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - сказал глава СБУ.

Приговор вступит в силу через месяц.

По словам Василия Грицака, Борис Герман пошел на сделку со следствием.

Председатель СБУ добавил, что он "дает очень интересные показания", которые СБУ будет в дальнейшем проверять.

"Убийство" Бабченко

29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и еще ряд лиц.

Копірайт зображення Reuters Image caption Петр Порошенко, Аркадий Бабченко, глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко. Встреча 30 мая 2018 года

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора убийства - Бориса Германа. 31 мая суд арестовал его на два месяца без права залога.

Обвиняемый Борис Герман утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

Также Герман на суде назвал вероятного заказчика из России - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в РФ.

Пивоварник якобы работает в "личном фонде" президента РФ Владимира Путина.

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