"Школьное перемирие" в День знаний: обстрелов меньше, полной тишины нет

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1 сентября объявленное накануне "школьное перемирие" традиционно не соблюдалось.

По данным штаба операции Объединенных сил, противник заметно уменьшил количество обстрелов, но полного "режима тишины" нет.

Украинская сторона сообщила об одном погибшем и двух раненых за минувшие сутки.

В свою очередь в так называемых "ДНР/ЛНР" заявили о нарушении перемирия украинскими военными.

В сводке ООС говорится, что противник 11 раз открывал огонь по позициям украинских войск. "Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял", - уточнили в штабе.

По их данным, прицельный огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино", - сообщили в штабе ООС.

При этом там заверили, что украинские военные придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня.

"Во время ведения боевых действий за минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, и еще двое получили ранения", - добавили в штабе.

В так называемых "ДНР / ЛНР" обвинили украинских военных в нарушении перемирия и в подготовке к наступлению.

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Традиционные перемирия

Ранее Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе перед новым учебным годом.

Прекращение огня должно было начаться в полночь 29 августа. Однако традиционно "режим тишины" не соблюдается, обстрелы в зоне конфликта продолжаются.

До этого на Донбассе объявляли "хлебное перемирие", которое продолжалось с 1 июля 2018 года. Украинская сторона сообщила, что за это время зафиксировала почти 1,5 тыс. обстрелов со стороны самопровозглашенных "республик", в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия.

В свою очередь представители "ДНР/ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.

В Минске также договариваются о прекращении огня на рождественские и пасхальные праздники. Во всех предыдущих случаях его придерживались только первые дни, реже - недели.

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