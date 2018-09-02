Боно на концерте в Берлине потерял голос

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Поклонники группы U2 были разочарованы, когда шоу в Берлине отменили из-за того, что вокалист Боно потерял голос.

Ирландская группа успела сыграть несколько песен, а потом певец извинился перед толпой и сказал: "Я думаю, мы не можем продолжить. Это неправильно по отношению к вам".

Сначала людям сообщили, что будет короткая пауза, но позже заявили о завершении концерта.

Боно пообещал поклонникам, что группа устроит им другой концерт.

По словам некоторых фанов, на голос Боно могли повлиять дымовые машины.

"Боно был в прекрасной форме и с прекрасным голосом накануне концерта. Все мы с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он полностью потерял голос", - говорится в сообщении U2.

"Мы не знаем, что произошло, поэтому обратились за медицинской консультацией", - добавили в группе.

Копірайт зображення EPA Image caption Боно в Берлине

"Очень жаль"

Боно начал терять голос, когда пел Red Flag Day.

Фанат U2 Пол Джонс сообщил: "Во время четвертой песни, Red Flag Day, голос Боно начал пропадать - он сказал, что это связано с запущенным дымом".

Лидер группы пытался исполнить следующую песню Beautiful Day, но потом прекратил петь.

В видео, которое разместил в субботу один из фанатов, Боно кашляет и говорит поклонникам, что ему "очень жаль".

"Я уверен, что это не очень большая проблема, но мне нужно что-то с этим сделать, - сказал певец. - Если люди хотят идти домой, это нормально - мы вам покажем другое шоу в следующий раз".

Боно сообщил, что ему нужен небольшой перерыв, чтобы выяснить, что происходит. Однако после этого на сцену он так и не вернулся.

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