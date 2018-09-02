Полтораку звонили пранкеры: нецензурно спрашивали о Донбассе

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Министра обороны Украины Степана Полторака хотели разыграть пранкеры, сообщило оборонное ведомство в воскресенье.

По данным пресс-службы, "провокация не удалась".

"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Там добавили, что пранкеры представились "известными людьми". В Министерстве обороны отказались сообщить, кем именно.

Представитель ведомства лишь добавил в разговоре с BBC News Украина, что они звонили Полтораку на мобильный. В разговоре использовали очень много нецензурной лексики.

Степан Полторак не поверил своим собеседникам и сразу разоблачил эту провокацию.

"И они, на понятном для них языке, были "отправлены в соответствующем направлении", - добавили в пресс-службе.

"Цель такой выходки - переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", - считают в Министерстве обороны.

Ранее пранкеры неоднократно разыгрывали украинских политиков и руководителей структур.

Их жертвами становились президент Петр Порошенко и его пресс-секретарь Святослав Цеголко, руководитель СБУ Василий Грицак, отдельные народные депутаты.

Разыгрывают пранкеры и иностранных лидеров. Так, по сообщениям СМИ, им удавалось поговорить с президентом США Дональдом Трампом, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот еще находился на посту министра.

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