Полтораку звонили пранкеры: нецензурно спрашивали о Донбассе
Министра обороны Украины Степана Полторака хотели разыграть пранкеры, сообщило оборонное ведомство в воскресенье.
По данным пресс-службы, "провокация не удалась".
"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Там добавили, что пранкеры представились "известными людьми". В Министерстве обороны отказались сообщить, кем именно.
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Представитель ведомства лишь добавил в разговоре с BBC News Украина, что они звонили Полтораку на мобильный. В разговоре использовали очень много нецензурной лексики.
Степан Полторак не поверил своим собеседникам и сразу разоблачил эту провокацию.
"И они, на понятном для них языке, были "отправлены в соответствующем направлении", - добавили в пресс-службе.
"Цель такой выходки - переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", - считают в Министерстве обороны.
Ранее пранкеры неоднократно разыгрывали украинских политиков и руководителей структур.
Их жертвами становились президент Петр Порошенко и его пресс-секретарь Святослав Цеголко, руководитель СБУ Василий Грицак, отдельные народные депутаты.
Разыгрывают пранкеры и иностранных лидеров. Так, по сообщениям СМИ, им удавалось поговорить с президентом США Дональдом Трампом, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот еще находился на посту министра.