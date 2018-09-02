Искусственный интеллект может помочь прогнозировать рак - ученые

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Ученые использовали искусственный интеллект для прогнозирования развития раковых заболеваний.

Это может помочь врачам разработать эффективное лечение для каждого пациента.

Группа ученых под руководством Института раковых исследований Лондона и Эдинбургского университета разработала новую технику, известную как Revolver (англ. Repeated Evolution of Cancer, повторяющаяся эволюция рака).

Она помогает выявить закономерности мутации в ДНК при раковых заболеваниях и использовать эту информацию для прогнозирования будущих генетических изменений.

Исследователи отмечают, что очень изменчивая природа опухолей является одной из самых больших проблем в лечении рака.

Если врачи смогут предсказать, как будет развиваться опухоль, они смогут вмешиваться в процесс раньше. Это позволит остановить развитие рака и увеличит шансы на выживание пациента.

Команда также обнаружила связь между определенными последовательностями повторных мутаций опухоли и результатами выживания.

Это говорит о том, что закономерности мутаций ДНК можно использовать как индикатор прогноза, который помогает сформировать будущее лечение.

Во время исследования ученые использовали 768 образцов опухолей 178 пациентов, больных раком легких, молочной железы, почек и кишечника.

В каждом конкретном случае анализировали и сравнивали данные изменений в опухоли.

Определив повторяющийся набор данных и совместив это с современными знаниями о биологии и эволюции рака, ученые могли предсказать будущую траекторию развития опухоли.

Персонализированное лечение

Если будет установлено, что опухоли с конкретным набором данных развивают резистентность к определенному лечению, то новую методологию можно использовать для прогнозирования эффективности лечения отдельного пациента.

Исследование опубликовали в журнале Nature Methods.

Доктор Андреа Сотторива, руководитель группы по эволюционной геномике и моделированию в Институте раковых исследований Лондона, сказал: "Мы разработали мощный инструмент искусственного интеллекта, который может спрогнозировать развитие опухолей на основе определенных видов мутации, которые до сих пор остаются скрытыми в сложных наборах данных".

"С помощью этого инструмента мы надеемся устранить основной "козырь" рака - его непредсказуемость", - считает ученый.

"С появлением возможности заглядывать в будущее у нас появится инструмент для вмешательства в процесс лечения на более ранней стадии, для прогнозирования развития рака".

Профессор этого же институт Пол Уоркмен добавил: "Эволюция рака является самой большой проблемой, с которой мы сталкиваемся при разработке лечения, которое было бы эффективным для пациентов".

"Если мы сможем спрогнозировать, как будет развиваться опухоль, можно будет менять лечение еще до возникновения резистентности к препаратам, и таким образом быть на шаг впереди рака", - считает он.

По его словам, с новым подходом можно разрабатывать индивидуальное лечение на более ранней стадии рака. При этом будет возможность адаптировать его к особенностям каждой отдельной опухоли и прогнозировать, как такая опухоль будет выглядеть в будущем.

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