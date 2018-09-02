"Секретный" беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

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Беспилотный автомобиль, принадлежащий компании Apple, впервые попал в аварию. Эту информацию подтвердили в транспортном департаменте Калифорнии.

Автомобиль, о котором идет речь, - модифицированный Lexus RX450h, оснащенный дополнительными сенсорами. В него врезался Nissan Leaf, которым управлял местный житель. В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные повреждения.

Сообщается, что Apple использовала Lexus для испытания системы автопилота, которая разрабатывается в рамках секретной программы Project Titan.

По слухам, Apple может работать как над полноценным автомобилем, так и над отдельной технологией беспилотного управления, которая будет совместима с существующими автомобилями.

Сейчас у Apple якобы есть 66 автомобилей, на которых она испытывает свою систему автоуправления.

В отчете автотранспортного департамента сказано, что инцидент с беспилотным автомобилем Apple произошел в пятницу в Саннивейле. Этот город в Кремниевой долине расположен неподалеку от штаб-квартиры компании в Купертино.

Столкновение транспортных средств произошло в момент, когда автомобиль Apple двигался со скоростью 1,6 км в час, Nissan Leaf - со скоростью 24 км в час. В отчете вина не возлагается ни на одну из сторон.

Аварии с участием беспилотных автомобилей случаются не впервые и могут расцениваться как тренд.

В недавнем материале новостного сайта The Information речь шла о проблемах у Waymo - компании, которая отделилась от Google и занимается разработками систем автоуправления.

Специалисты жалуются, что стиль езды самоуправляемых автомобилей часто расценивается другими участниками дорожного движения как "слишком осторожный". Например, в ситуациях, когда обычный водитель продолжил бы движение, беспилотный автомобиль может резко остановиться.

"Результат - время от времени водители врезаются в автомобили Waymo", - говорится в материале The Information.

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