В Сомали смертник атаковал правительственное здание: есть погибшие
В воскресенье в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание в центре города: в результате взрыва разрушена расположенная неподалеку школа.
Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник. Сейчас полиция сообщает о трех погибших и 14 раненых. Ранения получили по крайней мере шесть детей.
Взрыв также затронул несколько расположенных неподалеку жилых домов и мечеть.
По данным местных властей, трое погибших - солдаты, которые ценой собственной жизни смогли помешать смертнику проехать на территорию правительственного здания.
"Мы занимались повседневной работой, когда произошел взрыв, - говорит Ракия Мохамед Али. - Я спрятался под столом. Я слышал множество выстрелов у ворот. Когда я вышел, то увидел раненых, лежавших на земле, другие были мертвы".
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Ответственность за теракт на себя взяла радикальная исламистская группа Джамаат Аш-Шабааб.
Нестабильность в Сомали началась в 1991 году, когда была смещена местная власть под руководством военных.
После этого в стране началась гражданская война между местными военачальниками, которые постоянно конкурируют друг с другом, и двумя северными регионами - Сомалилендом и Пунтлендом, которые фактически отделились от Сомали.
Большая часть страны стала зоной боевых действий.
В 2012 году при поддержке ООН в Сомали появилось "правительство единства". Джамаат Аш-Шабааб была вытеснена из многих городов, но до сих пор контролирует территорию в сельской местности. Время от времени группа совершает нападения на военные объекты и населенные пункты.
В прошлом году в столице Сомали произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек. Нападение совершил один из вероятных руководителей Джамаат Аш-Шабааб. В феврале его приговорили к смертной казни.