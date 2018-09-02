В Сомали смертник атаковал правительственное здание: есть погибшие

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В воскресенье в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание в центре города: в результате взрыва разрушена расположенная неподалеку школа.

Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник. Сейчас полиция сообщает о трех погибших и 14 раненых. Ранения получили по крайней мере шесть детей.

Взрыв также затронул несколько расположенных неподалеку жилых домов и мечеть.

По данным местных властей, трое погибших - солдаты, которые ценой собственной жизни смогли помешать смертнику проехать на территорию правительственного здания.

"Мы занимались повседневной работой, когда произошел взрыв, - говорит Ракия Мохамед Али. - Я спрятался под столом. Я слышал множество выстрелов у ворот. Когда я вышел, то увидел раненых, лежавших на земле, другие были мертвы".

Ответственность за теракт на себя взяла радикальная исламистская группа Джамаат Аш-Шабааб.

Нестабильность в Сомали началась в 1991 году, когда была смещена местная власть под руководством военных.

После этого в стране началась гражданская война между местными военачальниками, которые постоянно конкурируют друг с другом, и двумя северными регионами - Сомалилендом и Пунтлендом, которые фактически отделились от Сомали.

Большая часть страны стала зоной боевых действий.

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В 2012 году при поддержке ООН в Сомали появилось "правительство единства". Джамаат Аш-Шабааб была вытеснена из многих городов, но до сих пор контролирует территорию в сельской местности. Время от времени группа совершает нападения на военные объекты и населенные пункты.

В прошлом году в столице Сомали произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек. Нападение совершил один из вероятных руководителей Джамаат Аш-Шабааб. В феврале его приговорили к смертной казни.

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