ФБР арестовало пятерых человек, "готовивших детей к терактам в школах"

Копірайт зображення Reuters

Федеральное бюро расследований арестовало пятерых человек, подозреваемых в том, что они незаконно удерживали несовершеннолетних детей и готовили их к терактам.

В начале августа полиция штата Нью-Мексико нашла посреди пустыни небольшой лагерь, в котором удерживали 11 истощенных детей.

Тогда же на месте обнаружили нескольких взрослых. По информации, которую тогда распространила полиция, несовершеннолетних готовили к совершению терактов в американских школах.

Сейчас ФБР арестовало пятерых подозреваемых в совершении преступления - двух мужчин и трех женщин. Ближайшие несколько дней они пробудут в тюрьме. Ожидается, что рассмотрение их дела в федеральном суде США начнется во вторник.

Среди прочего задержанных обвиняют по статьям о незаконном хранении оружия нелегальными мигрантами и содействии в совершении преступления. Максимальный срок заключения только по первому пункту - до 10 лет.

Во время обыска лагеря, где содержались дети, полиция также нашла останки детского тела. Вероятно, речь идет о трехлетнем сыне одного из задержанных мужчин - Сиража ибн Вахаджа.

Копірайт зображення AFP Image caption Подозреваемые Сираж ибн Вахадж и Лукас Мортон

Мать мальчика ранее сообщала полиции о похищении сына - якобы Вахадж еще в декабре прошлого года забрал их ребенка из дома в штате Джорджия и вывез в неизвестном направлении.

Расследование дела о похищении ребенка в результате и вывело правоохранителей на след мужчины.

Скандал из-за решения суда

13 октября судья Сара Бакус отказалась давать разрешение на арест задержанных лиц и отпустила их на волю. По ее словам, прокуроры не смогли доказать ей, что подозреваемые представляют опасность для окружающих.

Прокуроры заявляли, что все пятеро готовили изнуренных детей к терактам в американских школах. Они просили суд дать разрешение на арест подозреваемых и объясняли, что они представляют опасность для общества.

Судья с доводами обвинения не согласилась и решила, что те должны носить электронный браслет и раз в неделю видеться со своими адвокатами.

Приговор Сары Бакус вызвал скандал - критики называли ее "сторонником исламских террористов". Впоследствии Бакус начала получать угрозы - ее эвакуировали из зала суда.

Сейчас все все пятеро подозреваемых снова находятся под стражей. Ожидается, что федеральный суд рассмотрит дело во вторник.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram