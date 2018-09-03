В Бразилии сгорел Национальный музей с огромной коллекцией

Копірайт зображення Reuters Image caption В экспозиции музея - тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран

Сильный пожар охватил здание Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это старейшее научное учреждение страны.

Пожарные пытаются справиться с огнем, бушующим в здании, в котором собраны более 20 млн ценнейших экспонатов.

Как сообщила бразильская газета Globo, экспозиция музея практически уничтожена.

Пока не поступало сообщений о том, что кто-либо из сотрудников или посетителей музея пострадал в ходе пожара.

В этом году музей, здание которого когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи, отметил свое 200-летие.

На кадрах, показанных по бразильскому телевидению, видно, как пожар, вспыхнувший уже после закрытия музея, распространился по всему зданию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пожарные пытаются справиться с огнем, бушующим в здании, в котором собраны более 20 млн ценнейших экспонатов

Причина возгорания пока не ясна. Как сообщается, сотрудники музея ранее неоднократно жаловались на сокращение финансирования и ветшающее здание музея.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в Twitter, что это печальный день для всех бразильцев.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", - написал он.

Копірайт зображення Reuters Image caption В этом году Национальный музей Бразилии отметил свое 200-летие

Директор музея в интервью бразильскому телевидению назвал произошедшее культурной трагедией.

В этом музее были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.

Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

Экспозиция включала важные для науки находки - кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тыс лет. Это самый древний скелет человека, когда-либо найденный на американском континенте.

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Комментарий корреспондента ВВС в Южной Америке Кети Уотсон:

Сгорела не только история Бразилии, многие видят в этом пожаре символ проблем, охвативших город и всю страну.

Рио-де-Жанейро охвачен кризисом. Рост насилия, глубокий спад в экономике и коррупция среди политиков превратили город в бледную тень того Рио, который мы когда-то знали.

Лишь недавно, в 2016 году, он принимал Олимпийские игры, в которые Бразилия вложила миллиарды долларов.

Но последствия расходов на это крупное спортивное событие больно ударили по Рио. Расходы на социальные и общественные нужды были урезаны, при том что преступность возросла, а число туристов упало.

Это был музей, проблемы которого долгое время игнорировались, на его поддержание не выделялось достаточно средств. Все это обернулось тяжелейшими последствиями для национального наследия Бразилии.

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