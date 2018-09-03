Журналистов Reuters в Мьянме приговорили к 7 годам заключения

Копірайт зображення AFP REUTERS Image caption Журналисты заявляют, что их подставила полиция

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам заключения за нарушение государственной тайны при расследовании насилия против мусульман рохинджа.

Ва Лона и Кяу Су Оо арестовали в прошлом году во время перевозки официальных документов, которые им перед этим предоставила полиция.

Это дело рассматривают как проверку свободы прессы в Мьянме.

Журналисты продолжали настаивать на своей невиновности, заявив, что их подставила полиция.

"Сегодня печальный день для Мьянмы, журналистов Reuters Ва Лона и Кяу Су Оо, и свободы прессы где угодно", - сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер.

32-лентий Ва Лон и 28-летний Кяу Су Оо собирали доказательства казни армией 10 человек в селе Инн Дин на севере штата Ракхайн.

В ходе расследования двое сотрудников полиции предложили журналистам документы, но сразу после их передачи полиция арестовала работников Reuters.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Беженцы рохинджа в Бангладеш

Власти позже начали собственное расследование убийств, подтвердив, что резня имела место, и пообещав наказать тех, кто принимал в ней участие.

Приговор был оглашен через год после начала кризиса в штате Ракхайн, когда группа боевиков рохинджа напала на несколько постов полиции.

Военные отреагировали на это жестоким преследованием меньшинства рохинджа.

ООН заявила, что против руководства армии в Мьянме нужно начать расследование и привлечь к ответственности по обвинению в геноциде.

Доступ СМИ в Ракхайн строго контролируется правительством, поэтому надежные новости из региона получить сложно.

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