Ученые расшифровали геном беркута: это может спасти вид от исчезновения

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Британские исследователи совершили прорыв, который может спасти будущее беркутов.

Беркуты, которых часто называют "королями птиц", в некоторых регионах оказались под угрозой исчезновения. Однако последние успехи специалистов из британского Института Сэнгера могут помочь беруктам вернуться в привычные для них места.

Расшифровка их генетического кода - часть большого исследования по изучению геномов 25 видов животных, встречающихся в Великобритании.

Один из ученых заявил, что последние открытия "изменят правила игры".

Что такое геном и чем он может быть полезен?

"Все мы сделаны из кода, который состоит из четырех одинаковых символов, - говорит сотрудница Института Сэнгера Джулия Уилсон. - Это план, записанный в вашей ДНК. Наполовину он передается вам от вашей матери, наполовину - от отца".

"Это именно то, что делает вас уникальным. То, что делает вас вами. Но только то, как эти символы чередуются друг с другом, делает вас человеком. Или орлом", - добавляет она.

Ученые решили расшифровать геном беркута из-за ценности, которую эта генетическая информация может представлять для сохранения птиц.

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Доктор Роб Огден, биолог из Университета Эдинбурга, говорит что проект поможет управлять популяциями птиц. Например, вернуть в регионы, где их по разным причинам не осталось.

"Если у вас есть данные обо всем геноме любого вида, это меняет правила игры, - говорит Огден. - Это открывает огромные перспективы для исследований: от наблюдения за состоянием здоровья до понимания специфики размножения вида. Это только начало большого путешествия в биологию беркутов".

В будущем ученые смогут фиксировать состояние здоровья птиц чтобы понимать, каких птиц лучше перемещать.

Беркуты в опасности

Беркуты распространены по всему миру - в Северной Америке, Европе и Азии. Но в некоторых странах их популяции очень небольшие и постоянно уменьшаются.

Как искусные хищники беркуты находятся на вершине пищевой цепи и являются очень важной составляющей окружающей среды.

"В Британии они находятся под угрозой, - говорит доктор Уилсон. - Есть много проектов, направленных на защиту беркутов, на понимание их биологии - часть такой информации может быть получена благодаря расшифровке генома".

Исследователи из Японии уже используют данные генома для лучшего понимания угроз, с которыми сталкиваются различные виды птиц в их стране. В будущем такая информация может помочь узнать, птицы из каких частей мира могут быть переселены в Японию для замещения местных популяций.

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Где можно встретить диких орлов

Почти все орлы, встречающиеся на территории Великобритании, обитают на островах и в высокогорьях Шотландии.

Дэйв Секстон занимается наблюдением за птицами на острове Малл. Он следит за тем, чтобы процесс гнездования орлов был для них безопасен. Но даже такому знатоку птиц не всегда удается их найти.

"Если идет дождь, они просто находят защищенную скалу и сидят там. Зимой это может продолжаться по несколько дней", - говорит Секстон.

По его словам, незаконная охота на птиц до сих пор остается для них серьезной угрозой.

"Дополнительные знания об их биологии, требованиях к пище и окружающей территории могут помочь нам их защитить", - добавляет ученый.

"Если бы так случилось, что их бы здесь не было - это стало бы огромной потерей".

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