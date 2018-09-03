В Афганистане разбился вертолет: погибли двое украинцев
Двое украинцев стали жертвами катастрофы вертолета, принадлежавшего молдавской авиакомпании в Афганистане. Еще один украинец выжил, сообщает управление гражданской авиации Молдовы.
По данным ведомства, в аварии, произошедшей в воскресенье, 2 сентября, погибли в общей сложности 12 человек - двое украинцев и еще 10 пассажиров - афганских граждан.
Всего на борту находились 14 человек: три члена экипажа-украинца и 11 пассажиров - граждан Афганистана.
По информации из другого источника в органах безопасности Афганистана, в аварии погибло 13 человек - выжил только один украинец, сообщает AFP.
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Его состояние стабильное, сообщили BBC Украина в молдавской авиакомпании из Кишинева Valan International Cargo Charter, которой принадлежал вертолет.
Как рассказал глава отдела качества компании Виктор Шкёпу, украинец сейчас находится в военном госпитале. Вскоре его должны перевезти в другую больницу.
Украинские пилоты уже некоторое время работали в молдавской компании и имели несколько командировок в Афганистан до этого, сообщили в авиакомпании.
Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после взлета вертолета с военной базы возле города Мазари-Шариф на севере страны. Об этом рассказал заместитель командира афганских сил на севере Афганистана Назер Худа Памире, сообщает AFP.
По его словам, вертолет Mи-8, перевозивший афганских военных в провинцию Фарьяб на северо-западе страны, загорелся после падения на землю.
Вертолет наняло министерство обороны Афганистана, сообщил представитель ведомства Мохаммад Радманиш.