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Двое украинцев стали жертвами катастрофы вертолета, принадлежавшего молдавской авиакомпании в Афганистане. Еще один украинец выжил, сообщает управление гражданской авиации Молдовы.

По данным ведомства, в аварии, произошедшей в воскресенье, 2 сентября, погибли в общей сложности 12 человек - двое украинцев и еще 10 пассажиров - афганских граждан.

Всего на борту находились 14 человек: три члена экипажа-украинца и 11 пассажиров - граждан Афганистана.

По информации из другого источника в органах безопасности Афганистана, в аварии погибло 13 человек - выжил только один украинец, сообщает AFP.

Его состояние стабильное, сообщили BBC Украина в молдавской авиакомпании из Кишинева Valan International Cargo Charter, которой принадлежал вертолет.

Как рассказал глава отдела качества компании Виктор Шкёпу, украинец сейчас находится в военном госпитале. Вскоре его должны перевезти в другую больницу.

Украинские пилоты уже некоторое время работали в молдавской компании и имели несколько командировок в Афганистан до этого, сообщили в авиакомпании.

Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после взлета вертолета с военной базы возле города Мазари-Шариф на севере страны. Об этом рассказал заместитель командира афганских сил на севере Афганистана Назер Худа Памире, сообщает AFP.

По его словам, вертолет Mи-8, перевозивший афганских военных в провинцию Фарьяб на северо-западе страны, загорелся после падения на землю.

Вертолет наняло министерство обороны Афганистана, сообщил представитель ведомства Мохаммад Радманиш.

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