Нацгвардеец спас от самоубийства 16-летнюю девушку

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В Запорожье военнослужащий Национальной гвардии Украины спас от самоубийства 16-летнюю девушку, которая планировала прыгнуть с плотины Днепровской ГЭС.

Согласно сообщению воинской части №3029 Нацгвардии на странице в Facebook, утром 31 августа старший солдат Леонид Стукало проезжал по плотине и заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах.

Военнослужащий остановил автомобиль в 100 метрах от девушки и осторожно к ней подошел. Он смог убедить девушку не совершать самоубийство и помог перелезть обратно через перила.

Он отвез девушку в Днепровский отдел полиции Запорожья. В полиции выяснили, что она ушла из дома 2 дня назад и выполняла зададания из игры "Синий кит", последним из которых был прыжок с плотины.

Доведение до самоубийства

"Синий кит" - опасная игра для подростков, конечной целью которой является доведение ребенка до самоубийства. По правилам игры, ребенок должен выполнять различные задачи, связанные с причинением себе вреда.

По словам правоохранителей, игра имеет различные названия, среди которых: "Тихий дом" и "Море китов".

Правоохранители просят родителей проверять, есть ли на теле ребенка порезы и рисунки, не позволять постоянно сидеть в соцсетях и организовывать им досуг.

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