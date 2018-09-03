Звезда Instagram скончалась на яхте миллионера

Копірайт зображення SINEAD MCNAMARA/INSTAGRAM

Instagram блогер Шинейд Макнамара умерла в Греции после работы на яхте мексиканского миллиардера.

20-летнюю австралийку нашли в критическом состоянии на судне в четверг. Во время перелета в больницу она скончалась.

Власти Греции начали расследование случившегося на лодке, находившейся в порту на острове Кефалония.

Суперъяхта принадлежит мексиканскому горному магнату Альберто Байлересу.

Сам Байлерес и его семья покинули яхту "Королева майя IV" за несколько дней до инцидента, сообщили греческие новостные сайты.

Макнамара родом из Нового Южного Уэльса (Австралия), она регулярно размещала фотографии своих путешествий в Instagram, где имела более 12 тыс. подписчиков.

В своем последнем посте месяц в прошлом месяце она написала: "Живу и работаю на лодке, вижу все, что может предложить мир".

Обстоятельства ее смерти остаются неясными. Греческие СМИ сообщили, что власти отдали распоряжение оставить яхту в порту Аргостоли на время расследования.

Когда Макнамару нашли без сознания и "связанной веревкой" в задней части лодки, на борту была только команда судна, сообщает издание The Australian.

Двоюродный брат погибшей рассказал газете Daily Telegraph, что семья не знает причины смерти.

Газета сообщила, что мать и сестра Макнамары были на пути в Грецию, чтобы ее навестить, когда получили сообщение о трагедии.

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