Звезда Instagram скончалась на яхте миллионера
Instagram блогер Шинейд Макнамара умерла в Греции после работы на яхте мексиканского миллиардера.
20-летнюю австралийку нашли в критическом состоянии на судне в четверг. Во время перелета в больницу она скончалась.
Власти Греции начали расследование случившегося на лодке, находившейся в порту на острове Кефалония.
Суперъяхта принадлежит мексиканскому горному магнату Альберто Байлересу.
Сам Байлерес и его семья покинули яхту "Королева майя IV" за несколько дней до инцидента, сообщили греческие новостные сайты.
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Макнамара родом из Нового Южного Уэльса (Австралия), она регулярно размещала фотографии своих путешествий в Instagram, где имела более 12 тыс. подписчиков.
В своем последнем посте месяц в прошлом месяце она написала: "Живу и работаю на лодке, вижу все, что может предложить мир".
Обстоятельства ее смерти остаются неясными. Греческие СМИ сообщили, что власти отдали распоряжение оставить яхту в порту Аргостоли на время расследования.
Когда Макнамару нашли без сознания и "связанной веревкой" в задней части лодки, на борту была только команда судна, сообщает издание The Australian.
Двоюродный брат погибшей рассказал газете Daily Telegraph, что семья не знает причины смерти.
Газета сообщила, что мать и сестра Макнамары были на пути в Грецию, чтобы ее навестить, когда получили сообщение о трагедии.