Дело переводчика Гройсмана: суд рассматривает "шпионский процесс"

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Голосеевский суд Киева 3 сентября продолжит рассмотрение по существу дела по обвинению в работе на спецслужбы России переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова.

Суд начал рассмотрение "шпионского дела" по существу еще 22 августа и определялся с процедурой изучения доказательств по делу, однако быстро объявил перерыв до 3 сентября.

Украинские СМИ сообщали, что причиной переноса могла быть частичная неподготовленность стороны обвинения, однако представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко опроверг эту информацию.

"Добросовестно и творчески работал"

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, уличенный в сотрудничестве с российскими спецслужбами, был арестован в декабре 2017 года.

9 августа 2018 года Голосеевский суд Киева продлил содержание под стражей до 5 октября.

Служба безопасности Украины подозревает Станислава Ежова в том, что он был завербован российской разведкой в ​​период длительной командировки в США. Известно, что в течение двух лет он был на дипломатической службе в посольстве Украины в Вашингтоне.

До работы в Кабинете министров работал в аппарате спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и с ним перешел на работу в правительство.

Копірайт зображення unian Image caption Премьер-министр Владимир Гройсман, Станислав Ежов (в центре) и председатель комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, встреча в Вашингтоне, 2016 год

СБУ утверждала, что, имея доступ к государственным секретам, Станислав Ежов имел возможность собирать специфическую правительственную информацию.

"Чиновник имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета министров. Он пользовался уважением. Он очень ответственно, добросовестно и творчески работал на российские спецслужбы", - заявлял начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Однако премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что у Станислава Ежова доступа к государственной тайне не было.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На встрече с Терезой Мэй летом 2017 года

Станислава Ежова арестовали сотрудники СБУ на его рабочем месте, с согласия премьер-министра. Глава правительства был заранее проинформирован о том, что спецслужбы следят за переводчиком в течение нескольких месяцев.

"Он работал как настоящий шпион. Однако он - предатель, он работал довольно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег, и исправно передавал ее российским спецслужбам, своим кураторам", - утверждал Алексей Петров.

Доказательства и "оленапрекрасна"

Копірайт зображення unian Image caption На встрече с вице-президентом США Джо Байденом

На первом судебном заседании 22 августа прокурор Сергей Вдовиченко рассказал, что на электронную почту оленапрекрасна@yandex.ru переводчик отправлял аудиозаписи и стенограммы со встреч премьер-министра со спецпредставителем Госдепартамента США в Украине Куртом Волкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, бывшим комиссаром ЕС Федерикой Могерини и другими.

Кроме того, сторона обвинения заявила об имеющихся доказательствах общения обвиняемого с сотрудником российской разведки. Прокурор предоставил фото из ресторана, на котором Станислав Ежов изображен с этим человеком.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На встрече со Вселенским патриархом

Сам Станислав Ежов утверждал, что обвинение не предоставило достаточных доказательств его вины.

"Меня обвиняют в том, что я работал на ГРУ Генштаба Российской Федерации, но среди всех показаний свидетелей и всех материалов дела отсутствуют какие-либо доказательства не только работы на ГРУ Генштаба, а также доказательства, связанные с Россией. Ничего не собрано" - уверял он.

Его адвокат Валентин Рыбин также утверждал, что доказательства шпионской деятельности, предоставленные прокуратурой, получены неустановленным путем и не могут использоваться в суде.

В частности, говорил адвокат, передача Ежовым писем на почту, зарегистрированную на yandex.ru, не является свидетельством его сотрудничества с российскими спецслужбами.

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