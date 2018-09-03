Путь в НАТО и Крым без флота РФ: как Порошенко хочет изменить Конституцию

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Президент Петр Порошенко предлагает закрепить в Конституции стремление Украины в НАТО и Евросоюз, а также исключить положение, позволяющее базирование Черноморского флота России в Крыму.

Соответствующий законопроект он зарегистрировал в Верховной Раде 3 сентября. Об этом сообщила на согласительном совете представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Президентом зарегистрированы изменения в Конституцию относительно закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесены будут изменения в статьи 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной Рады, Президента Украины, а также правительства по закреплению европейского и евроатлантического направления", - заявила она.

Порошенко пообещал внести такие поправки в Основной закон в День Конституции в июне.

"Существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств", - пояснил инициативу президент.

Черноморский флот РФ и Конституция

Петр Порошенко также хочет исключить положение, позволяющее использовать базы на территории Украины для временного пребывания иностранных войск на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами, ратифицированными парламентом.

"Речь идет о пребывании Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова, который является украинским", - заявила Луценко.

Позже в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что вечером в понедельник в администрации президента состоится специальная встреча руководителей парламентских фракций и групп. "Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко", - подчеркнул Цеголко.

Для вступления в силу проект должно поддержать большинство депутатов, а затем конституционное большинство (300 голосов) на следующей сессии парламента. Кроме того, вывод о конституционности законопроекта должен предоставить Конституционный суд.

Полный текст проекта на сайте парламента пока отсутствует.

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